https://ria.ru/20210201/krym-1595585261.html

В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум

В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум

Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:09

2021-02-01T21:09

2021-02-01T23:25

юрий гемпель

леонид кравчук

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал предложение экс-президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.Политик призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.Гемпель также посоветовал руководителям Украины "перестать обманывать свой народ и давать пустые обещания о том, что никогда не будет, говоря о возможном возвращении Крыма".

https://ria.ru/20210129/krym-1595064604.html

республика крым

украина

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юрий гемпель, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире