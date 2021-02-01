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В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум
В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум
Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:09
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юрий гемпель
леонид кравчук
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал предложение экс-президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.Политик призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.Гемпель также посоветовал руководителям Украины "перестать обманывать свой народ и давать пустые обещания о том, что никогда не будет, говоря о возможном возвращении Крыма".
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юрий гемпель, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире

В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум

21:09 01.02.2021 (обновлено: 23:25 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал предложение экс-президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.

"Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации. Кравчуку следует быть острожным со своими идеями, которые к тому же по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей. Крымчане уже сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России".

Юрий Гемпель
Политик призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.
Гемпель также посоветовал руководителям Украины "перестать обманывать свой народ и давать пустые обещания о том, что никогда не будет, говоря о возможном возвращении Крыма".
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Юрий ГемпельЛеонид КравчукРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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