В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум
21:09 01.02.2021 (обновлено: 23:25 01.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал предложение экс-президента Украины и главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.
"Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации. Кравчуку следует быть острожным со своими идеями, которые к тому же по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей. Крымчане уже сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России".
Политик призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.
Гемпель также посоветовал руководителям Украины "перестать обманывать свой народ и давать пустые обещания о том, что никогда не будет, говоря о возможном возвращении Крыма".
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