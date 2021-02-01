В Госдуме назвали идею о референдуме по Крыму нелогичной
15:07 01.02.2021 (обновлено: 23:31 01.02.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал лишенной логики идею провести референдум на Украине по вопросу Крыма.
Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.
"На Украине, открывшей буквально недавно для себя механизм референдума вместе с принятием соответствующего закона, пока явно не знают, как им пользоваться. Это действительно инструмент демократии и волеизъявления народа, но для этого как минимум людям нужно предложить выбор, а не ставить в тупик лишенными логики вопросами о статусе тех земель и живущих там людей, которые к Украине сегодня никакого отношения не имеют", - сказал РИА Новости Козенко.
По его словам, если Кравчук "забыл важный исторический момент", то ему следует напомнить, что референдум в Крыму давно прошел, "еще в 2014 году".
"Люди здесь живут по тем решениям, за которые они голосовали. Видимо, в Киеве продолжают жить своими любимыми привычками – тратить народные деньги на совершенно бесполезные мероприятия. Если действительно там хотят узнать мнение людей, то рекомендую вынести на референдум вопросы о статусе русского языка и федерализации Украины", - отметил Козенко.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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