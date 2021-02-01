https://ria.ru/20210201/krym-1595521034.html

В Госдуме назвали идею о референдуме по Крыму нелогичной

В Госдуме назвали идею о референдуме по Крыму нелогичной

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал лишенной логики идею провести референдум на Украине по вопросу Крыма. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:07

2021-02-01T15:07

2021-02-01T23:31

россия

андрей козенко

леонид кравчук

госдума рф

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_4a28bfda3d69692775c8100ed18031af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко назвал лишенной логики идею провести референдум на Украине по вопросу Крыма.Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни в Донбассе и Крыму.По его словам, если Кравчук "забыл важный исторический момент", то ему следует напомнить, что референдум в Крыму давно прошел, "еще в 2014 году"."Люди здесь живут по тем решениям, за которые они голосовали. Видимо, в Киеве продолжают жить своими любимыми привычками – тратить народные деньги на совершенно бесполезные мероприятия. Если действительно там хотят узнать мнение людей, то рекомендую вынести на референдум вопросы о статусе русского языка и федерализации Украины", - отметил Козенко.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

https://ria.ru/20210130/krym-1595248736.html

россия

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей козенко, леонид кравчук, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире