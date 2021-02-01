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https://ria.ru/20210201/kovid-1595480544.html
Обнаружено новое тяжелое осложнение при COVID-19
Обнаружено новое тяжелое осложнение при COVID-19
Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали. Статья... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:28
2021-02-01T12:28
наука
коронавирус covid-19
нейрофизиология
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали. Статья опубликована в журнале Cureus.За время пандемии COVID-19 медики выявили множество неврологических осложнений этого заболевания, включая головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению ученых, все эти проявления вызваны прямым проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана (Mohamed Elhassan) из Королевской больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES), развилась стойкая корковая слепота.Корковая слепота — это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет. Классифицируется как нарушение зрения неврологической природы.На момент поступления в больницу у пациента была высокая температура, значительная одышка, повышенная частота сердечных сокращений и уровень насыщения кислородом 82 процента. До этого в течение десяти дней он испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель. По данным клинических обследований, в крови у пациента медики обнаружили пониженный уровень лимфоцитов, однако никаких нарушений функции почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови не выявили.В больнице, в связи с дальнейшим ухудшением состояния, мужчине была начата неинвазивная вентиляция легких. Через десять дней после госпитализации ему сделали эндотрахеальную интубацию и начали ИВЛ.При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и синдром системной воспалительной реакции. Исходя из клинического профиля пациента, нельзя было исключить возможность сепсиса, поэтому было начато лечение антибиотиками широкого спектра действия. На протяжении всего пребывания в больнице пациенту не вводили стероиды или иммуномодулирующие препараты.На 21 день у пациента произошел припадок и ему провели компьютерную томографию головного мозга, которая указала на вероятность PRES. Хотя состояние больного постепенно стабилизировалось и искусственную вентиляцию легких прекратили, неврологическое обследование показало наличие у мужчины полной корковой слепоты, сопровождающейся характерным синдромом Антона — состояния, когда человек отрицает потерю зрения.По мере постепенного физического и неврологического выздоровления пациент начал распознавать формы и цвета, но зрения полностью так и не восстановилось.Основной причиной синдрома задней обратимой энцефалопатии, которая по мнению авторов вызвала корковую слепоту, обычно считают церебральную гиперперфузию — нарушение мозгового кровотока, вызванное гипертензией. Поэтому повышенное артериальное давление существенно повышает риск PRES. Но в данном случае у пациента было нормальное артериальное давление на протяжении всего пребывания в больнице. Поэтому авторы предполагают, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление. Эндотелиальная дисфункция стала следствием сепсиса, вызванного прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2, считают ученые.
https://ria.ru/20210128/immunitet-1595030647.html
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коронавирус covid-19, нейрофизиология, здоровье, великобритания

Обнаружено новое тяжелое осложнение при COVID-19

12:28 01.02.2021
 
© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Британские медики описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при COVID-19. Ничего подобного ранее не наблюдали. Статья опубликована в журнале Cureus.
За время пандемии COVID-19 медики выявили множество неврологических осложнений этого заболевания, включая головную боль, головокружение, энцефалопатию, делирий, менингит, энцефалит, острый поперечный миелит, а также нарушения обоняния и вкуса. По мнению ученых, все эти проявления вызваны прямым проникновением коронавируса в головной мозг и воспалением в нейронных сетях.
Исследователи из Великобритании под руководством Мохамеда Эльхассана (Mohamed Elhassan) из Королевской больницы в Дерби описали уникальный случай, когда у 54-летнего пациента с COVID-19, который поступил в больницу с тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES), развилась стойкая корковая слепота.
Корковая слепота — это полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга. При этом зрачки обычно продолжают реагировать на свет. Классифицируется как нарушение зрения неврологической природы.
На момент поступления в больницу у пациента была высокая температура, значительная одышка, повышенная частота сердечных сокращений и уровень насыщения кислородом 82 процента. До этого в течение десяти дней он испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель.
По данным клинических обследований, в крови у пациента медики обнаружили пониженный уровень лимфоцитов, однако никаких нарушений функции почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови не выявили.
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При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и синдром системной воспалительной реакции. Исходя из клинического профиля пациента, нельзя было исключить возможность сепсиса, поэтому было начато лечение антибиотиками широкого спектра действия. На протяжении всего пребывания в больнице пациенту не вводили стероиды или иммуномодулирующие препараты.
На 21 день у пациента произошел припадок и ему провели компьютерную томографию головного мозга, которая указала на вероятность PRES. Хотя состояние больного постепенно стабилизировалось и искусственную вентиляцию легких прекратили, неврологическое обследование показало наличие у мужчины полной корковой слепоты, сопровождающейся характерным синдромом Антона — состояния, когда человек отрицает потерю зрения.
По мере постепенного физического и неврологического выздоровления пациент начал распознавать формы и цвета, но зрения полностью так и не восстановилось.
Основной причиной синдрома задней обратимой энцефалопатии, которая по мнению авторов вызвала корковую слепоту, обычно считают церебральную гиперперфузию — нарушение мозгового кровотока, вызванное гипертензией. Поэтому повышенное артериальное давление существенно повышает риск PRES. Но в данном случае у пациента было нормальное артериальное давление на протяжении всего пребывания в больнице.
Поэтому авторы предполагают, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление. Эндотелиальная дисфункция стала следствием сепсиса, вызванного прямым проникновением в мозг вируса SARS-CoV-2, считают ученые.
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НаукаКоронавирус COVID-19нейрофизиологияЗдоровьеВеликобритания
 
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