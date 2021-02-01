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Распространение коронавируса
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Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию
Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:29
2021-02-01T23:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно контролировать.По словам главы организации, это продемонстрировало эффективность мер, принятых во всем мире из-за пандемии.Накануне стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались.Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире

Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

20:29 01.02.2021 (обновлено: 23:19 01.02.2021)
 
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ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно контролировать.

"Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов".

Тедрос Адханом Гебрейесус
гендиректор ВОЗ
По словам главы организации, это продемонстрировало эффективность мер, принятых во всем мире из-за пандемии.
Накануне стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались.
Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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