https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595581071.html

Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:29

2021-02-01T20:29

2021-02-01T23:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно контролировать.По словам главы организации, это продемонстрировало эффективность мер, принятых во всем мире из-за пандемии.Накануне стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались.Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, в мире