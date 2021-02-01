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В Британии заявили о распространении южноафриканского штамма коронавируса
В Британии заявили о распространении южноафриканского штамма коронавируса
Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии, сообщило министерство здравоохранения страны, опубликовавшее почтовые индексы этих... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:58
2021-02-01T17:58
2021-02-01T17:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
англия
в мире
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Южноафриканский штамм коронавируса подтвержден в восьми районах Англии, сообщило министерство здравоохранения страны, опубликовавшее почтовые индексы этих районов.Впервые южноафриканский штамм в Британии был обнаружен в графстве Саррей, затем он был зафиксирован в графстве Кент и начал быстро распространяться по стране. Всего на 1 февраля в стране отмечено 105 случаев заражения этим штаммом из них 11 не связаны с тем, что заразившиеся путешествовали за границу."Индексы, где отмечен (южноафриканский штамм): Лондон (W7, N17, CR4), Вест-Мидлендс (WS2), восток Англии (EN10), юго-восток (ME15, GU21) и северо-запад (PR9)... Все положительные случаи (заражения коронавирусом в стране) проверяются на наличие всех штаммов", - говорится в заявлении минздрава.Министерство призывает всех совершеннолетних жителей данных районов сдать тест на COVID-19 в течение этой недели, даже при отсутствии симптомов. Для этого в регионах будут развернуты мобильные тест-центры. Полное тестирование населения начинается с утра вторника в графстве Кент.Как ожидается, в понедельник вечером премьер страны выступит на регулярном брифинге по эпидемиологической ситуации в стране, где может рассказать о мерах по недопущению распространения нового для страны штамма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, в мире