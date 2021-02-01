https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595539330.html

В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer

В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer

Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:29

2021-02-01T16:29

2021-02-01T17:24

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались, передает агентство EFE.Как сообщила дирекция заведения в провинции Толедо, все проживающие здесь пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.Когда у десяти привитых появились первые симптомы болезни, их списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593201420.html

испания

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2021

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коронавирус covid-19, испания, в мире