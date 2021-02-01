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В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer
Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:29
2021-02-01T17:24
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались, передает агентство EFE.Как сообщила дирекция заведения в провинции Толедо, все проживающие здесь пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.Когда у десяти привитых появились первые симптомы болезни, их списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer

16:29 01.02.2021 (обновлено: 17:24 01.02.2021)
 
© REUTERS / Juan MedinaФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Juan Medina
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались, передает агентство EFE.
Как сообщила дирекция заведения в провинции Толедо, все проживающие здесь пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 14:43Распространение коронавируса
Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
Когда у десяти привитых появились первые симптомы болезни, их списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.
По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.
В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
 
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