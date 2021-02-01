https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595527071.html

В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1789 смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:38

2021-02-01T15:38

2021-02-01T15:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1789 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 110 470 случаев заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 440 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595521963.html

россия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, сша, в мире