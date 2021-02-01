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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595527071.html
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1789 смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:38
2021-02-01T15:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1789 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 110 470 случаев заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 440 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, сша, в мире

В США выявили 110,4 тысячи новых случаев COVID-19

15:38 01.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 110,4 тысячи, зафиксировано 1789 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 110 470 случаев заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 26 миллионов человек, скончались более 440 тысяч пациентов.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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