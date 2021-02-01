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В России за сутки 18 169 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 169 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 169 человек после COVID-19, за все время - 3 318 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:02
2021-02-01T11:02
2021-02-01T11:02
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коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 169 человек после COVID-19, за все время - 3 318 173, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 4883 человека, в Санкт-Петербурге - 1273, в Подмосковье - 998.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210201/vaktsina-1595438366.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество