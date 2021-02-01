https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595456990.html

В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:01

2021-02-01T11:01

2021-02-01T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - 11, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595437953.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество