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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595456990.html
В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:01
2021-02-01T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - 11, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19

11:01 01.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
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© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2037, 2. Санкт-Петербург - 1842, 3. Московская область - 1068", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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