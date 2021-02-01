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В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2037 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:01
2021-02-01T11:01
2021-02-01T11:01
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общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2037, Санкт-Петербурге - 1842, Подмосковье - 1068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - 11, Еврейской автономной области - 9, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595437953.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество