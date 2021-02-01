Часть контрольных работ школьников могут перевести в электронный формат
15:47 01.02.2021 (обновлено: 16:18 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Некоторые контрольные и проверочные работы школьников в ближайшие годы могут быть переведены в компьютерный формат, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"По словам Анзора Музаева, в ближайшие годы в компьютерный формат могут быть также переведены некоторые контрольные и проверочные работы, которые пишут школьники", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Он также отметил, что в 2021 году российские четвероклассники вместе со своими сверстниками из других стран примут участие в международном исследовании читательской грамотности PIRLS, которое также пройдет на компьютерах.
"Россия традиционно занимает ведущие позиции в этом исследовании, и я надеюсь, что мы подтвердим свой высокий результат, несмотря на новый компьютерный формат", - заявил Музаев в ходе "Зимней школы педагогического мастерства".
Информационно-образовательное мероприятие "Зимняя школа педагогического мастерства" организовано Финансовым университетом при правительстве РФ. Его цель – обмен опытом внутри профессионального педагогического сообщества. В течение февраля на площадке "Зимней школы" педагоги, психологи, директора школ, ректоры вузов, представители органов исполнительной власти и другие эксперты в онлайн-формате обсудят трансформацию системы образования, цифровизацию образовательного процесса, образовательные методы и технологии, другие актуальные вопросы.