https://ria.ru/20210201/kontrolnaya-1595529597.html

Часть контрольных работ школьников могут перевести в электронный формат

Часть контрольных работ школьников могут перевести в электронный формат

Некоторые контрольные и проверочные работы школьников в ближайшие годы могут быть переведены в компьютерный формат, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:47

2021-02-01T15:47

2021-02-01T16:18

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398947_0:223:3018:1921_1920x0_80_0_0_7bf0acc0d7b617393f692ec0e952d05a.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Некоторые контрольные и проверочные работы школьников в ближайшие годы могут быть переведены в компьютерный формат, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он также отметил, что в 2021 году российские четвероклассники вместе со своими сверстниками из других стран примут участие в международном исследовании читательской грамотности PIRLS, которое также пройдет на компьютерах.Информационно-образовательное мероприятие "Зимняя школа педагогического мастерства" организовано Финансовым университетом при правительстве РФ. Его цель – обмен опытом внутри профессионального педагогического сообщества. В течение февраля на площадке "Зимней школы" педагоги, психологи, директора школ, ректоры вузов, представители органов исполнительной власти и другие эксперты в онлайн-формате обсудят трансформацию системы образования, цифровизацию образовательного процесса, образовательные методы и технологии, другие актуальные вопросы.

https://ria.ru/20210125/putin-1594478295.html

https://ria.ru/20210104/ege-1591934423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество