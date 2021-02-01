Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе
11:12 01.02.2021 (обновлено: 12:19 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в стране несогласных с его победой на выборах пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено.
"Это внутреннее дело самой Белоруссии. Мы всегда так говорили и исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения", - сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, не затянется ли обещанная лидером Белоруссии конституционная реформа на весь период его президентства.
"Мы в этом смысле только внимательно наблюдаем за тем, что происходит, и, конечно, не хотели бы никакой дестабилизации в Белоруссии, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается, пытается вовсю вмешиваться во внутренние белорусские дела, предлагает разные рецепты и так далее. Мы этим не занимаемся. Пусть сами определяются", - подчеркнул он.
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