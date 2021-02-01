https://ria.ru/20210201/konstitutsiya-1595460071.html

Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе

Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе

Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:12

2021-02-01T11:12

2021-02-01T12:19

протесты в белоруссии

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в стране несогласных с его победой на выборах пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено."Это внутреннее дело самой Белоруссии. Мы всегда так говорили и исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения", - сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, не затянется ли обещанная лидером Белоруссии конституционная реформа на весь период его президентства.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/lukashenko-1595186699.html

белоруссия

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большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия, в мире