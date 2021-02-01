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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210201/konstitutsiya-1595460071.html
Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе
Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе
Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:12
2021-02-01T12:19
протесты в белоруссии
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в стране несогласных с его победой на выборах пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено."Это внутреннее дело самой Белоруссии. Мы всегда так говорили и исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения", - сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, не затянется ли обещанная лидером Белоруссии конституционная реформа на весь период его президентства.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/lukashenko-1595186699.html
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большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Медведев призвал не давить на Белоруссию по конституционной реформе

11:12 01.02.2021 (обновлено: 12:19 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Давить на Белоруссию по конституционной реформе нельзя, они должны определиться сами, Россия не собирается вмешиваться и давать рецепты, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после протестов в стране несогласных с его победой на выборах пообещал внести изменения в конституцию. По его словам, будет разработан проект нового основного закона страны, который вынесут на рассмотрение граждан на референдум. Оппозиция в свою очередь заявила, что у них есть свой проект избирательного кодекса и черновой вариант конституции. Согласно действующим нормам, президент является главой государства, избирается на пять лет, количество сроков не ограничено.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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"Это внутреннее дело самой Белоруссии. Мы всегда так говорили и исходили из этого, и конституционный процесс, о котором объявил Александр Григорьевич Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения", - сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, не затянется ли обещанная лидером Белоруссии конституционная реформа на весь период его президентства.
"Мы в этом смысле только внимательно наблюдаем за тем, что происходит, и, конечно, не хотели бы никакой дестабилизации в Белоруссии, несмотря на то, что целый ряд стран сейчас активно этим занимается, пытается вовсю вмешиваться во внутренние белорусские дела, предлагает разные рецепты и так далее. Мы этим не занимаемся. Пусть сами определяются", - подчеркнул он.
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Протесты в БелоруссииБольшое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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