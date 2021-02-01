Госдеп заявил о пересмотре политики США в отношении КНДР
16:38 01.02.2021 (обновлено: 16:39 01.02.2021)
© AP Photo / Evan VucciФлаги КНДР и США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть политику в отношении КНДР "по всем направлениям", чтобы определить наиболее эффективные способы денуклеаризации Корейского полуострова.
Блинкен в интервью телеканалу NBC News отметил, что новый инструментарий включает возможность введения дальнейших санкций в отношении Пхеньяна по согласованию с союзниками США, а также дипломатические стимулы, которые госсекретарь не раскрыл.
Переговоры США и КНДР зашли в тупик после провала саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации. Единственные после этого рабочие переговоры КНДР-США в Швеции в октябре также закончились провалом.
До конца 2019 года КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности, или диалог будет прекращен. С начала 2020 года встречи представителей КНДР-США на каком бы то ни было уровне не были возобновлены, а Северная Корея не раз заявляла, что больше не намерена продолжать переговоры с США.