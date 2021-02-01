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https://ria.ru/20210201/klobazam-1595547950.html
Поставка в Россию препарата "Клобазам" от эпилепсии запланирована на март
Поставка в Россию препарата "Клобазам" от эпилепсии запланирована на март
Поставка партии "Клобазама" в России ориентировочно стоит на март 2021 года, прорабатывается возможность ввезти препарат раньше, сообщил первый замглавы... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:10
2021-02-01T17:25
сергей цыб
sanofi
россия
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поставка партии "Клобазама" в России ориентировочно стоит на март 2021 года, прорабатывается возможность ввезти препарат раньше, сообщил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.По его словам, министерство совместно с Минздравом смотрит, где можно попробовать перераспределить остатки "Клобазама"."Договорились с компанией Sanofi, которая поставляет сюда этот препарат, и в августе прошлого года его зарегистрировала, по поставке в 2021 году 7 тысяч упаковок сюда по "Клобазаму". Действительно, они ставят пока первую поставку ориентировочно на март 2021 года", - сказал он на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.Цыб отметил, что вместе с компанией прорабатывается возможность с 1 марта ввезти какую-то партию, если есть текущая острая потребность в лекарстве.
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сергей цыб, sanofi, россия, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Поставка в Россию препарата "Клобазам" от эпилепсии запланирована на март

17:10 01.02.2021 (обновлено: 17:25 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поставка партии "Клобазама" в России ориентировочно стоит на март 2021 года, прорабатывается возможность ввезти препарат раньше, сообщил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.
По его словам, министерство совместно с Минздравом смотрит, где можно попробовать перераспределить остатки "Клобазама".
"Договорились с компанией Sanofi, которая поставляет сюда этот препарат, и в августе прошлого года его зарегистрировала, по поставке в 2021 году 7 тысяч упаковок сюда по "Клобазаму". Действительно, они ставят пока первую поставку ориентировочно на март 2021 года", - сказал он на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
Цыб отметил, что вместе с компанией прорабатывается возможность с 1 марта ввезти какую-то партию, если есть текущая острая потребность в лекарстве.
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Сергей ЦыбSanofiРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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