https://ria.ru/20210201/klobazam-1595547950.html

Поставка в Россию препарата "Клобазам" от эпилепсии запланирована на март

Поставка в Россию препарата "Клобазам" от эпилепсии запланирована на март

Поставка партии "Клобазама" в России ориентировочно стоит на март 2021 года, прорабатывается возможность ввезти препарат раньше, сообщил первый замглавы... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:10

2021-02-01T17:10

2021-02-01T17:25

сергей цыб

sanofi

россия

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поставка партии "Клобазама" в России ориентировочно стоит на март 2021 года, прорабатывается возможность ввезти препарат раньше, сообщил первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.По его словам, министерство совместно с Минздравом смотрит, где можно попробовать перераспределить остатки "Клобазама"."Договорились с компанией Sanofi, которая поставляет сюда этот препарат, и в августе прошлого года его зарегистрировала, по поставке в 2021 году 7 тысяч упаковок сюда по "Клобазаму". Действительно, они ставят пока первую поставку ориентировочно на март 2021 года", - сказал он на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.Цыб отметил, что вместе с компанией прорабатывается возможность с 1 марта ввезти какую-то партию, если есть текущая острая потребность в лекарстве.

https://ria.ru/20210201/inektsiya-1595546764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цыб, sanofi, россия, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество