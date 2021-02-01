https://ria.ru/20210201/kletki-1595510695.html

Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19

Выявлены клетки, способствующие выздоровлению от COVID-19

Американские ученые провели фенотипический анализ иммунных клеток в крови пациентов с различной степенью тяжести COVID-19 и выяснили, что ключевую роль в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:35

2021-02-01T14:35

2021-02-01T14:35

наука

коронавирус covid-19

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здоровье

сша

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские ученые провели фенотипический анализ иммунных клеток в крови пациентов с различной степенью тяжести COVID-19 и выяснили, что ключевую роль в снижении риска развития тяжелой и смертельной форм заболевания играют специфичные для SARS-CoV-2 Т-клетки, которые у непереболевших людей могут появиться только при вакцинации. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Адаптивная иммунная система человека состоит из двух частей: клеточного (Т-клеточного) и гуморального (В-клеточного) иммунитета. Хотя при появлении инфекции две ветви иммунитета действуют совместно, исследователи из США выяснили, что более важную роль в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2 играют Т-клетки, которые, по мнению ученых могут справиться с патогеном, даже при недостаточной реакции В-клеток.Из предыдущих исследований известно, что один из постоянных признаков тяжелой формы COVID-19 — Т-клеточная лимфопения — аномально пониженный уровень лимфоцитов в крови. Теперь же ученые во главе с доктором Джейсоном Нейдлманом (Jason Neidleman) из Института Гладстона и Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили выяснить, какие именно Т-клетки распознают эпитопы вируса SARS-CoV-2 и способствуют формированию иммунного ответа.Они проанализировали 48 образцов крови от 34 человек, инфицированных SARS-CoV-2. Часть анализов взяли у пациентов отделений интенсивной терапии, классифицированных как "тяжелые случаи", а часть — у отнесенных к "случаям средней степени тяжести", и еще 11 образцов — от неинфицированных участников из контрольной группы. Авторы провели глубокое фенотипирование как общих, так и специфичных для SARS-CoV-2 Т-клеток в крови и легких участников и сравнили особенности Т-лимфоцитов с динамикой и исходом заболевания. Это позволило идентифицировать уникальные фенотипические характеристики и отделить вирусоспецифичные Т-клетки от "случайных".Оказалось, что, по сравнению с умершими, выздоровевшие участники имели повышенное количество определенных Т-клеток, специфичных для SARS-CoV-2, способных инициировать физиологический ответ, известный как гомеостатическая пролиферация.В частности, у пациентов с тяжелой формой исследователи наблюдали повышенное количество PD1 Т-лимфоцитов, а у пациентов с легкими симптомами — CD8-позитивных Т-клеток переходной памяти. Эти антигенспецифические клетки распознают инфицированные вирусом клетки и непосредственно генерируют специфические антитела, в наибольшей степени способствуя выздоровлению, и именно на них нацелено действие вакцин."Наши результаты показывают, что стратегии по усилению эффекторных функций Т-клеток, специфичных для SARS-CoV-2, в том числе путем вакцинации, будут полезны для снижения смертности от COVID-19 и прекращения пандемии в целом", — пишут авторы статьи.У тех же, кому не удалось справиться с болезнью, было больше регуляторных Т-клеток и активированных сторонних CXCR4+ Т-клетокУченые отмечают, что их работа носит коррелятивный характер и потребуются последующие функциональные исследования для установления причинно-следственного эффекта от "работы" Т-клеток конкретного фенотипа.

https://ria.ru/20210201/kovid-1595480544.html

https://ria.ru/20210128/immunitet-1595030647.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша