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Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19
Люди с постковидным синдромом могут страдать от одышки и нехватки кислорода. Как облегчить это состояние и не навредить себе, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T02:39
2021-02-01T02:41
распространение коронавируса
сергей пурясев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Люди с постковидным синдромом могут страдать от одышки и нехватки кислорода. Как облегчить это состояние и не навредить себе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.Восстановление после COVID-19, как правило, требует длительного времени. У тех, кто перенес это заболевание, может наблюдаться постковидный синдром. В частности, люди жалуются на одышку, которая появляется даже при небольшой физической нагрузке. Дело в том, что легкие, пораженные коронавирусом, могут восстанавливаются очень медленно. Некоторые пытаются устранить проблему, вдыхая чистый кислород с помощью специального ингалятора или кислородного баллончика. Но с этим методом нужно быть очень осторожным, от него может быть больше вреда, чем пользы, предупредил Пурясев"Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования", – пояснил пульмонолог. Критерием использования ингалятора кислорода или кислородного баллончика в домашних условиях является низкое насыщение крови кислородом, то есть низкий показатель сатурации. Таким образом можно выиграть время, чтобы добраться до лечебного учреждения, но это именно экстренный метод, подчеркнул Пурясев. По его словам, для людей, которым чистый кислород все-таки необходим дома для компенсации постковидного синдрома или симптомов самого COVID-19, есть специальные аппараты, которые можно получить в больнице или поликлинике, если врач посчитает это необходимым. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей пурясев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач объяснил, нужен ли чистый кислород перенесшим COVID-19

02:39 01.02.2021 (обновлено: 02:41 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКислородная маска
Кислородная маска - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Люди с постковидным синдромом могут страдать от одышки и нехватки кислорода. Как облегчить это состояние и не навредить себе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.
Восстановление после COVID-19, как правило, требует длительного времени. У тех, кто перенес это заболевание, может наблюдаться постковидный синдром. В частности, люди жалуются на одышку, которая появляется даже при небольшой физической нагрузке. Дело в том, что легкие, пораженные коронавирусом, могут восстанавливаются очень медленно.
Некоторые пытаются устранить проблему, вдыхая чистый кислород с помощью специального ингалятора или кислородного баллончика. Но с этим методом нужно быть очень осторожным, от него может быть больше вреда, чем пользы, предупредил Пурясев
"Чистый кислород, грубо говоря, сжигает легкие, поскольку это мощный окислитель, он коагулирует легкие. Это временный экстренный метод, но не для постоянного использования", – пояснил пульмонолог.
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Критерием использования ингалятора кислорода или кислородного баллончика в домашних условиях является низкое насыщение крови кислородом, то есть низкий показатель сатурации. Таким образом можно выиграть время, чтобы добраться до лечебного учреждения, но это именно экстренный метод, подчеркнул Пурясев.
По его словам, для людей, которым чистый кислород все-таки необходим дома для компенсации постковидного синдрома или симптомов самого COVID-19, есть специальные аппараты, которые можно получить в больнице или поликлинике, если врач посчитает это необходимым.
"Для тяжелых больных, которым уже не нужно стационарное лечение, существуют специальный кислородный концентратор. Их выдают пациентам в больницах и поликлиниках. Это дорогой прибор, его не каждый себе может позволить, поэтому по решению врача их выдают на некоторое время", – рассказал Пурясев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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