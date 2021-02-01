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Суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру
Суд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру
Мосгорсуд вернул дело Крестины и Ангелины Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Липцер. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:32
2021-02-01T15:32
2021-02-01T16:49
россия
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
алексей липцер
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мосгорсуд вернул дело Крестины и Ангелины Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Липцер.Потерпевшие выступили с ходатайством в минувшую пятницу: по их мнению, в обвинительном заключении неправильно указан мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца".По словам адвоката, защита обвиняемых также просила вернуть дело в прокуратуру, апеллируя к тому, что "в действиях девушек была необходимая оборона". Прокурор, отметил адвокат, не поддержал ни одно из ходатайств.Ранее родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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россия, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, алексей липцер, происшествия
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Мосгорсуд вернул дело Крестины и Ангелины Хачатурян
в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Липцер
.
"Суд удовлетворил ходатайство потерпевших о возврате дела в прокуратуру до тех пор, пока в отношении Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу", - сказал защитник.
Потерпевшие выступили с ходатайством в минувшую пятницу: по их мнению, в обвинительном заключении неправильно указан мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца".
По словам адвоката, защита обвиняемых также просила вернуть дело в прокуратуру, апеллируя к тому, что "в действиях девушек была необходимая оборона". Прокурор, отметил адвокат, не поддержал ни одно из ходатайств.
Ранее родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве
: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.