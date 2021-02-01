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Одного из фигурантов дела Голунова поместят в карцер
Одного из фигурантов дела Голунова поместят в карцер
Один из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, экс-полицейский Акбар Сергалиев будет помещен в карцер, заявил в суде его адвокат Денис Ковалев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:29
2021-02-01T19:29
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, экс-полицейский Акбар Сергалиев будет помещен в карцер, заявил в суде его адвокат Денис Ковалев.Заседание суда по делу бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании Голунова, началось с задержкой в 2 часа. Суд исследовал письменные доказательства."Мой подзащитный будет помещен в карцер", - заявил Ковалев в суде, не уточнив причины. После заседания адвокат также не ответил на соответствующий вопрос.Заседание продолжится 3 февраля.На прошлом заседании суда, рассматривающего дело против пятерых задержавших его экс-полицейских, Голунов рассказал, что по дороге обратно из кабинета медосвидетельствования его тащили по лестнице, он бился о ступеньки спиной, потерял сознание, а очнулся на улице на асфальте, где ему на грудь давила нога полицейского.В декабре на заседании суда Денис Коновалов полностью признал вину, Максим Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии". Акбар Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Роман Феофанов же кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Одного из фигурантов дела Голунова поместят в карцер

19:29 01.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкБывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Акбар Сергалиев в Мосгорсуде
Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Акбар Сергалиев в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, экс-полицейский Акбар Сергалиев будет помещен в карцер, заявил в суде его адвокат Денис Ковалев.
Заседание суда по делу бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании Голунова, началось с задержкой в 2 часа. Суд исследовал письменные доказательства.
"Мой подзащитный будет помещен в карцер", - заявил Ковалев в суде, не уточнив причины. После заседания адвокат также не ответил на соответствующий вопрос.
Заседание продолжится 3 февраля.
Журналист Иван Голунов у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 16:38
Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице в июле 2019 года
На прошлом заседании суда, рассматривающего дело против пятерых задержавших его экс-полицейских, Голунов рассказал, что по дороге обратно из кабинета медосвидетельствования его тащили по лестнице, он бился о ступеньки спиной, потерял сознание, а очнулся на улице на асфальте, где ему на грудь давила нога полицейского.
В декабре на заседании суда Денис Коновалов полностью признал вину, Максим Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии". Акбар Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Роман Феофанов же кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:40
Прокурор: задержавшие Голунова полицейские нарушили его право на защиту
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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