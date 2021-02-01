https://ria.ru/20210201/kamchatka-1595452672.html

На Камчатке прервали внутреннее авиасообщение

На Камчатке прервали внутреннее авиасообщение

2021-02-01T10:37

2021-02-01T10:37

2021-02-01T11:04

туризм

вилючинск

усть-большерецкий район

петропавловск-камчатский

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по местным маршрутам временно прекращены на Камчатке из-за циклона, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на местное министерство транспорта и дорожного строительства.В выходные к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон. Основной удар стихии пришёлся на северные районы полуострова, где наблюдался сильный снегопад.По данным пресс-службы, наиболее сложные погодные условия сейчас в Пенжинском районе - при сильном снегопаде и ветре выше 30 метров в секунду видимость составляет 10-15 метров.Отмечается, что также обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром, прошли в Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах. Здесь из-за ограниченной видимости на некоторых участках трасс дорожные службы ограничили и автомобильное, и автобусное сообщение до вторника.В пресс-службе добавили, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе обильного снегопада не было, содержание улично-дорожной сети подрядными организациями осуществляется без сбоев.

https://ria.ru/20210128/ostrov-1594909222.html

https://ria.ru/20210117/tsiklon-1593434812.html

вилючинск

усть-большерецкий район

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, вилючинск, усть-большерецкий район, петропавловск-камчатский