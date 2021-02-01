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На Камчатке прервали внутреннее авиасообщение
На Камчатке прервали внутреннее авиасообщение
2021-02-01T10:37
2021-02-01T11:04
туризм
вилючинск
усть-большерецкий район
петропавловск-камчатский
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по местным маршрутам временно прекращены на Камчатке из-за циклона, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на местное министерство транспорта и дорожного строительства.В выходные к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон. Основной удар стихии пришёлся на северные районы полуострова, где наблюдался сильный снегопад.По данным пресс-службы, наиболее сложные погодные условия сейчас в Пенжинском районе - при сильном снегопаде и ветре выше 30 метров в секунду видимость составляет 10-15 метров.Отмечается, что также обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром, прошли в Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах. Здесь из-за ограниченной видимости на некоторых участках трасс дорожные службы ограничили и автомобильное, и автобусное сообщение до вторника.В пресс-службе добавили, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе обильного снегопада не было, содержание улично-дорожной сети подрядными организациями осуществляется без сбоев.
https://ria.ru/20210128/ostrov-1594909222.html
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усть-большерецкий район
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туризм, вилючинск, усть-большерецкий район, петропавловск-камчатский

На Камчатке прервали внутреннее авиасообщение

10:37 01.02.2021 (обновлено: 11:04 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Авиаперелеты по местным маршрутам временно прекращены на Камчатке из-за циклона, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на местное министерство транспорта и дорожного строительства.
В выходные к берегам Камчатки подошёл тихоокеанский циклон. Основной удар стихии пришёлся на северные районы полуострова, где наблюдался сильный снегопад.
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"Временно прекращено авиасообщение между Петропавловском-Камчатским и Пенжинским, Олюторским, Карагинским, Алеутским и Тигильским районами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, наиболее сложные погодные условия сейчас в Пенжинском районе - при сильном снегопаде и ветре выше 30 метров в секунду видимость составляет 10-15 метров.
"Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Школы, детские сады, почти все учреждения закрыты, магазины частично работают. Электричество, тепло, вода подаётся жителям в штатном режиме", – приводит пресс-служба слова главы Пенжинского муниципального образования Александра Болотнова.
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Отмечается, что также обильные осадки, сопровождаемые сильным ветром, прошли в Усть-Камчатском и Усть-Большерецком районах. Здесь из-за ограниченной видимости на некоторых участках трасс дорожные службы ограничили и автомобильное, и автобусное сообщение до вторника.
В пресс-службе добавили, что в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе обильного снегопада не было, содержание улично-дорожной сети подрядными организациями осуществляется без сбоев.
"Продолжаем находиться в полной готовности к возможным изменениям погоды: сил и средств у нас достаточно", – отметил глава краевого минтранса Владимир Каюмов.
 
ТуризмВилючинскУсть-Большерецкий районПетропавловск-Камчатский
 
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