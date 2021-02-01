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В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать
В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать
Рязанские следователи предъявили матери двух малолетних детей, у одного из которых в январе 2021 года были выявлены следы побоев, обвинение в неисполнении... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:57
2021-02-01T21:57
рыбное
рязань
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Рязанские следователи предъявили матери двух малолетних детей, у одного из которых в январе 2021 года были выявлены следы побоев, обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в истязаниях, сообщается на сайте СУСК региона.Как ранее сообщало региональное УМВД, семью в городе Рыбное проверила полиция после жалоб соседей на шум. Выяснилось, что в доме проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с детьми приехала жить к отцу в конце новогодних праздников после ссоры с сожителем, с которым она обитала в Рязани. В жилище в Рыбном полицейские установили антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания, у старшего из детей на лице, голове и теле выявили следы побоев. Детей из семьи изъяли. Проверки по факту произошедшего инициировали органы прокуратуры и региональное СУСК. Изначально полиция заподозрила в избиении ребенка деда. Позднее в областном СУСК сообщили, что участники произошедшего высказывают противоречивые версии и следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.В понедельник СУСК региона сообщило, что обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) предъявлено женщине.Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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рыбное, рязань, происшествия

В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать

21:57 01.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Рязанские следователи предъявили матери двух малолетних детей, у одного из которых в январе 2021 года были выявлены следы побоев, обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в истязаниях, сообщается на сайте СУСК региона.
Как ранее сообщало региональное УМВД, семью в городе Рыбное проверила полиция после жалоб соседей на шум. Выяснилось, что в доме проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с детьми приехала жить к отцу в конце новогодних праздников после ссоры с сожителем, с которым она обитала в Рязани. В жилище в Рыбном полицейские установили антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания, у старшего из детей на лице, голове и теле выявили следы побоев. Детей из семьи изъяли. Проверки по факту произошедшего инициировали органы прокуратуры и региональное СУСК. Изначально полиция заподозрила в избиении ребенка деда. Позднее в областном СУСК сообщили, что участники произошедшего высказывают противоречивые версии и следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
В понедельник СУСК региона сообщило, что обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) предъявлено женщине.

"По версии следствия, мать малолетних ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, не кормила и мер по обеспечению питанием детей не принимала. Кроме того, следователями установлены обстоятельства, свидетельствующие о систематическом причинении физических страданий детям путем нанесения побоев и иных насильственных действий", - значится на сайте управления.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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