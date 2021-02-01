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Житель Омска объяснил жестокое избиение детей "спортивным воспитанием"
Житель Омска объяснил жестокое избиение детей "спортивным воспитанием"
Житель Омска, задержанный за жестокое избиение своих детей, на допросе в отделе полиции объяснил это "паникой" и "спортивным воспитанием". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:50
2021-02-01T17:34
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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ОМСК, 1 фев — РИА Новости. Житель Омска, задержанный за жестокое избиение своих детей, на допросе в отделе полиции объяснил это "паникой" и "спортивным воспитанием".На сайте СК России 31 января появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом к началу доследственной проверки и возбуждению уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол.Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних". Ситуацию взяли под контроль глава СК России Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина."Моим поступкам нет оправдания... Дурак... У меня все воспитание только в спортивном режиме. А это — это был не поступок, это был ужас. (В тот день) я испугался за своих детей, потому что они очень громко орали, я подумал, что с ними что-то произошло, и на этой панике и в испуге я их подхватил, занес в дом, вернее, постучал, чтобы они зашли. Они (у меня спросили), что случилось? И я вот так вот поступил с детьми. Впал в какое-то состояние", — сбивчиво рассказывает отец на допросе на оперативных кадрах УМВД по Омской области, которое размещено в соцсети "ВКонтакте".Также на допросе фигурант пояснил, что инцидент, снятый на видео, произошел "неделю или две назад", ранее он детей не бил, супругу свою любит. Омич также пояснил, что не помнит, чтобы его били в детстве.
омск
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия

Житель Омска объяснил жестокое избиение детей "спортивным воспитанием"

16:50 01.02.2021 (обновлено: 17:34 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 фев — РИА Новости. Житель Омска, задержанный за жестокое избиение своих детей, на допросе в отделе полиции объяснил это "паникой" и "спортивным воспитанием".
На сайте СК России 31 января появилась информация о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом к началу доследственной проверки и возбуждению уголовного дела стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол.
Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей. В отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних". Ситуацию взяли под контроль глава СК России Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Степкина.
"Моим поступкам нет оправдания... Дурак... У меня все воспитание только в спортивном режиме. А это — это был не поступок, это был ужас. (В тот день) я испугался за своих детей, потому что они очень громко орали, я подумал, что с ними что-то произошло, и на этой панике и в испуге я их подхватил, занес в дом, вернее, постучал, чтобы они зашли. Они (у меня спросили), что случилось? И я вот так вот поступил с детьми. Впал в какое-то состояние", — сбивчиво рассказывает отец на допросе на оперативных кадрах УМВД по Омской области, которое размещено в соцсети "ВКонтакте".
Также на допросе фигурант пояснил, что инцидент, снятый на видео, произошел "неделю или две назад", ранее он детей не бил, супругу свою любит. Омич также пояснил, что не помнит, чтобы его били в детстве.
 
Следственный комитет России (СК РФ)ОмскПроисшествия
 
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