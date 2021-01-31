https://ria.ru/20210131/istyazanie-1595402059.html

Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери

Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери

Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщается на сайте Следственного комитета России... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T19:23

2021-01-31T19:23

2021-01-31T21:04

россия

омск

происшествия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщается на сайте Следственного комитета России в воскресенье.Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная интернете, на которой мужчина, находясь в частном доме, жестоко и с силой поочередно кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.Отмечается, что в отношении 45-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей в Омской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

https://ria.ru/20210129/mladenets-1595089918.html

https://ria.ru/20201228/prigovor-1591213753.html

россия

омск

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2021

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россия, омск, происшествия