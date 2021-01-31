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Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери
Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери
Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщается на сайте Следственного комитета России... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T19:23
2021-01-31T21:04
россия
омск
происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщается на сайте Следственного комитета России в воскресенье.Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная интернете, на которой мужчина, находясь в частном доме, жестоко и с силой поочередно кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.Отмечается, что в отношении 45-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей в Омской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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россия, омск, происшествия

Жителя Омска задержали по подозрению в истязании сына и дочери

19:23 31.01.2021 (обновлено: 21:04 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мужчина задержан в Омске по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью, сообщается на сайте Следственного комитета России в воскресенье.
Согласно сообщению, поводом для начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела стала видеозапись, размещенная интернете, на которой мужчина, находясь в частном доме, жестоко и с силой поочередно кинул детей на пол. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
29 января, 11:09
В Оренбургской области женщина получила срок за истязание младенца

"Подозреваемый задержан по месту жительства в Центральном округе Омска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, состояние здоровья детей (пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки) не вызывает опасения. В настоящее время с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном", —говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 45-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетних".

"Следствие намерено избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", — добавляется в сообщении.

Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 13:24
Житель Алтайского края получил 3,5 года колонии за истязание детей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об истязании детей в Омской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования. < ...> Александр Бастрыкин поручил провести необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также доложить о ходе расследования уголовного дела", — заявила Петренко.

 
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