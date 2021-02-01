https://ria.ru/20210201/internet-1595550121.html

Омбудсмен оценил возможность отключения России от глобальной сети

Омбудсмен оценил возможность отключения России от глобальной сети

Сценарий отключения России от глобальной сети фантастический, но теоретически возможный; отключить интернет трудно - можно нарушить его дееспособность, заявил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:26

2021-02-01T17:26

2021-02-01T17:26

россия

дмитрий мариничев

дмитрий медведев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сценарий отключения России от глобальной сети фантастический, но теоретически возможный; отключить интернет трудно - можно нарушить его дееспособность, заявил РИА Новости интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.Ранее в понедельник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, поскольку "ключи от этого ларчика" находятся за океаном, но план действий на этот случай есть. Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.Эксперт отметил, что в РФ работает большое количество операторов связи, которые подключены к интернету. "И так или иначе интернет функционировать будет, но будет работать с ограничениями, в меньшем объеме, с меньшей пропускной способностью. Я не верю в то, что можно отключить его весь на территории России", - резюмировал интернет-омбудсмен.В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

https://ria.ru/20210201/set-1595463127.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мариничев, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии