https://ria.ru/20210201/internet-1595429169.html

Россию пока не планируют отключать от глобальной сети, считает Медведев

Россию пока не планируют отключать от глобальной сети, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной сети, зарубежные... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:28

2021-02-01T07:28

2021-02-01T12:52

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

москва

китай

интернет

технологии

политика

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной сети, зарубежные партнеры сами активно используют интернет, чтобы доносить собственную позицию.В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть и, если потребуется, закон о российском сегменте интернета вступит в силу."Во-вторых, наши друзья, и истинные друзья, и друзья в кавычках, они всё-таки активно используют интернет, в том числе для того чтобы доносить собственную позицию, это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все социальные сети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли", - отметил зампред Совбеза.Он упомянул, что в ряде стран, например, в Китае, эти западные социальные сети не работают, но есть свои соцсети. "И они это абсолютно легко переживают, они общаются в своих социальных сетях", - добавил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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китай

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2021

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