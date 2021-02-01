Россию пока не планируют отключать от глобальной сети, считает Медведев
07:28 01.02.2021 (обновлено: 12:52 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной сети, зарубежные партнеры сами активно используют интернет, чтобы доносить собственную позицию.
В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть и, если потребуется, закон о российском сегменте интернета вступит в силу.
"Но я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что по понятным причинам это же обоюдоострое оружие", - заявил Медведев, пояснив, что такой шаг может повлечь определённые действия и с российской стороны.
"Во-вторых, наши друзья, и истинные друзья, и друзья в кавычках, они всё-таки активно используют интернет, в том числе для того чтобы доносить собственную позицию, это значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить. У нас ведь действуют все социальные сети, мы с вами об этом только что говорили, мы никого не блокировали и не замедляли", - отметил зампред Совбеза.
Он упомянул, что в ряде стран, например, в Китае, эти западные социальные сети не работают, но есть свои соцсети. "И они это абсолютно легко переживают, они общаются в своих социальных сетях", - добавил Медведев.