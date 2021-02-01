https://ria.ru/20210201/integratsiya-1595463337.html

Медведев призвал теснее интегрироваться с Белоруссией

Медведев призвал теснее интегрироваться с Белоруссией

России и Белоруссии нужно интегрироваться теснее, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:26

2021-02-01T11:26

2021-02-01T12:18

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России и Белоруссии нужно интегрироваться теснее, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа не была принята.Летом прошлого года в Белоруссии произошли беспорядки - несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на улицы. Протесты, хотя и в гораздо меньших масштабах, продолжаются до сих пор."Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - отметил он.По его словам, это связано и с человеческими отношениями между жителями России и Белоруссии, особыми братскими связями, и с прагматическими соображениями."Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - считает Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/konstitutsiya-1595460071.html

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

россия

белоруссия

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Медведев: "Белорусская экономика полностью "заточена" на российскую экономику". Интервью Дмитрия Медведева российским СМИ, о постсоветском пространстве 2021-02-01T11:26 true PT12M05S

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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия, экономика