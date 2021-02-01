https://ria.ru/20210201/integratsiya-1595463337.html
Медведев призвал теснее интегрироваться с Белоруссией
Медведев призвал теснее интегрироваться с Белоруссией
России и Белоруссии нужно интегрироваться теснее, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:26
2021-02-01T11:26
2021-02-01T12:18
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России и Белоруссии нужно интегрироваться теснее, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа не была принята.Летом прошлого года в Белоруссии произошли беспорядки - несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на улицы. Протесты, хотя и в гораздо меньших масштабах, продолжаются до сих пор."Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - отметил он.По его словам, это связано и с человеческими отношениями между жителями России и Белоруссии, особыми братскими связями, и с прагматическими соображениями."Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - считает Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
https://ria.ru/20210201/konstitutsiya-1595460071.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев: "Белорусская экономика полностью "заточена" на российскую экономику".
Интервью Дмитрия Медведева российским СМИ, о постсоветском пространстве
2021-02-01T11:26
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PT12M05S
РИА Новости
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, александр лукашенко, белоруссия, экономика
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России
и Белоруссии
нужно интегрироваться теснее, вплоть до единой валюты, уверен зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве
, к его 20-летию, в декабре 2019 года, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых дорожных карт. Однако программа не была принята.
"Я остаюсь на прежней позиции и исхожу из того, что у нас общая позиция, естественно, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты. И к этому нужно двигаться. Темпы движения могут быть разные", - сказал Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос, нет ли смысла подождать с интеграцией, пока Белоруссия не найдет внутриполитический консенсус.
Летом прошлого года в Белоруссии произошли беспорядки - несогласные с победой Александра Лукашенко
на президентских выборах вышли на улицы. Протесты, хотя и в гораздо меньших масштабах, продолжаются до сих пор.
"Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется это в наших интересах. Сейчас там немножко другая ситуация, нужно, чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны, но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет", - отметил он.
По его словам, это связано и с человеческими отношениями между жителями России и Белоруссии, особыми братскими связями, и с прагматическими соображениями.
"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран", - считает Медведев.