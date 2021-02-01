В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России, 12 инъекций могут заменить 1460 таблеток, которые пациенты принимают сейчас в год, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.
"Есть еще один важнейший аспект ... это возможность использования инъекционных препаратов, которые есть и сейчас уже выходят на западные рынки. Представляется, что именно для нашей страны это будет являться важнейшим стимулом для оказания полноценной помощи больным-наркозависимым", - сказал Мазус на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
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Он уточнил, что сейчас больные вынуждены принимать большое количество таблеток, некоторые принимают 1460 в год, их можно будет заменить 12 инъекциями.