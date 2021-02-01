https://ria.ru/20210201/inektsiya-1595546764.html

В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ

В России могут появиться инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ

Инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России, 12 инъекций могут заменить 1460 таблеток, которые пациенты принимают сейчас в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:05

2021-02-01T17:05

2021-02-01T17:05

алексей мазус

россия

здоровье - общество

вич

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Инъекционные препараты для пациентов с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России, 12 инъекций могут заменить 1460 таблеток, которые пациенты принимают сейчас в год, заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.Он уточнил, что сейчас больные вынуждены принимать большое количество таблеток, некоторые принимают 1460 в год, их можно будет заменить 12 инъекциями.

https://ria.ru/20210201/vich-1595529689.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мазус, россия, здоровье - общество, вич