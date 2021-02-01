https://ria.ru/20210201/import-1595553255.html

В МЭР прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары

В МЭР прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары

Колебания стоимости морских перевозок сильно не повлияли на цену импортных товаров в январе, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:37

2021-02-01T17:37

2021-02-01T19:29

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Колебания стоимости морских перевозок сильно не повлияли на цену импортных товаров в январе, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев.Представители логистической отрасли указывали на рост ставок на фрахт с осени 2020 года. Как пояснили опрошенные РИА Новости участники рынка, с начала минувшего года грузопоток снизился на фоне пандемии COVID-19, а затем начал восстанавливаться, что привело к дефициту контейнеров и росту цен. Собеседники агентства допускали дальнейшее повышение ставок в январе, однако ожидали улучшения ситуации к весне.По словам чиновника, средние цены на импортную кожаную обувь в январе 2021 года оказались на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на холодильники — на 8,4%, на деревянную мебель — снижение на 21,3%.В пресс-службе МЭР также добавили, что доля расходов на перевозку грузов по морю в общем объеме затрат в торговле не превышает одного процента.

https://ria.ru/20210201/torgovlya-1595504821.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика