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В МЭР прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары
В МЭР прокомментировали сообщения о росте цен на импортные товары
Колебания стоимости морских перевозок сильно не повлияли на цену импортных товаров в январе, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:37
2021-02-01T17:37
2021-02-01T19:29
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Колебания стоимости морских перевозок сильно не повлияли на цену импортных товаров в январе, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев.Представители логистической отрасли указывали на рост ставок на фрахт с осени 2020 года. Как пояснили опрошенные РИА Новости участники рынка, с начала минувшего года грузопоток снизился на фоне пандемии COVID-19, а затем начал восстанавливаться, что привело к дефициту контейнеров и росту цен. Собеседники агентства допускали дальнейшее повышение ставок в январе, однако ожидали улучшения ситуации к весне.По словам чиновника, средние цены на импортную кожаную обувь в январе 2021 года оказались на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на холодильники — на 8,4%, на деревянную мебель — снижение на 21,3%.В пресс-службе МЭР также добавили, что доля расходов на перевозку грузов по морю в общем объеме затрат в торговле не превышает одного процента.
https://ria.ru/20210201/torgovlya-1595504821.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Колебания стоимости морских перевозок сильно не повлияли на цену импортных товаров в январе, заявил замминистра экономического развития Владимир Ильичев.
Представители логистической отрасли указывали на рост ставок на фрахт с осени 2020 года. Как пояснили опрошенные РИА Новости участники рынка, с начала минувшего года грузопоток снизился на фоне пандемии COVID-19, а затем начал восстанавливаться, что привело к дефициту контейнеров и росту цен. Собеседники агентства допускали дальнейшее повышение ставок в январе, однако ожидали улучшения ситуации к весне.
"Предварительные данные ФТС России свидетельствуют, что в истекшем месяце была отрицательная динамика средних импортных цен на основные категории российского импорта по сравнению с декабрем 2020 года (минус 4,7% месяц к месяцу). По сравнению с январем прошлого года цены на импортируемые потребительские товары выросли на 3,3%, что ниже уровня инфляции в России (4,9% в 2020 году)", — процитировала Ильичева пресс-служба МЭР.
По словам чиновника, средние цены на импортную кожаную обувь в январе 2021 года оказались на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на холодильники — на 8,4%, на деревянную мебель — снижение на 21,3%.
В пресс-службе МЭР также добавили, что доля расходов на перевозку грузов по морю в общем объеме затрат в торговле не превышает одного процента.