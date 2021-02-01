https://ria.ru/20210201/impichment-1595426881.html

В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте

В офисе Трампа сообщили подробности по делу об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о назначении двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T06:20

2021-02-01T06:20

2021-02-01T06:20

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп объявил о назначении двух адвокатов, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление офиса экс-лидера.Интересы экс-президента США будут представлять адвокаты Дэвид Шен и Брюс Л. Кастор-младший.Трамп заявил о новых назначениях после того, как два адвоката, которые должны были представлять его на процессе об импичменте в сенате - Дебора Барбье и Бутч Бауэрс - покинули команду. Впоследствии канал указал, что также Трампа покинули ещё три юриста: недавно присоединившийся к команде Джош Ховард, а также Джонни Гэссер и Грег Харрис.В заявлении офиса экс-президента отмечается, что адвокат Дэвид Шен "уже сотрудничал с 45-м президентом и другими советниками в рамках подготовки к предстоящему судебному разбирательству", а также, что адвокаты "согласны с тем, что этот импичмент неконституционен".Палата представителей конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам 232 голосами за и 197 против. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в сенат для рассмотрения этого вопроса.Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода президента с поста. Если Трамп будет осужден, то сенат сможет провести отдельное голосование о том, запретить ли ему вновь занимать государственные должности. Единства насчет того, является ли импичмент задним числом конституционным, среди специалистов по основному закону нет, а суды никогда не рассматривали этот вопрос. Таким образом, сенаторы взяли решение этого вопроса на себя.

https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html

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нэнси пелоси, дональд трамп, москва, сша, в мире