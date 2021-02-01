https://ria.ru/20210201/gritsyus-1595518589.html

Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс

Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс

Классик литовского кино, оператор Йонас Грицюс, снявший картины "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" и еще множество фильмов, вошедших в золотой... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:59

2021-02-01T14:59

2021-02-01T14:59

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ВИЛЬНЮС, 1 фев - РИА Новости. Классик литовского кино, оператор Йонас Грицюс, снявший картины "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" и еще множество фильмов, вошедших в золотой фонд киноискусства, умер на 93-м году жизни, сообщило литовское радио.Грицюс в 1954 году окончил операторский факультет ВГИК (мастерская Бориса Волчека). Работал на киностудии "Ленфильм" ассистентом и вторым оператором у одного из основоположников ленинградской операторской школы Андрея Москвина, вторым оператором у Вячеслава Фастовича.Грицюс работал с известными советскими режиссерами Алексеем Симоновым и Григорием Козинцевым, чей фильм "Гамлет" (1964) получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а "Король Лир" - награды международных кинофестивалей в Чикаго, Тегеране и Милане. Снял много картин литовских режиссеров, среди которых Арунас Жебрюнас, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас. За съемку фильма Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" (1965) - ленты о повстанческом движении "лесные братья", действовавшем в 1940-50-е годы в Прибалтике - получил вместе с режиссером и исполнителями главных ролей Государственную премию СССР.Фильмография Грицюса включает 24 фильма.С 1978 по 1989 год он был директором Литовской киностудии. Награжден орденом Гедиминаса, премией Литовской национальной культуры и искусства.

https://ria.ru/20200815/1575825771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, прибалтика, вгик, гитис, ленфильм, алексей симонов, тегеран (город), милан