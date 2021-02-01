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Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс
Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс
Классик литовского кино, оператор Йонас Грицюс, снявший картины "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" и еще множество фильмов, вошедших в золотой... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:59
2021-02-01T14:59
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вгик
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милан
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ВИЛЬНЮС, 1 фев - РИА Новости. Классик литовского кино, оператор Йонас Грицюс, снявший картины "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" и еще множество фильмов, вошедших в золотой фонд киноискусства, умер на 93-м году жизни, сообщило литовское радио.Грицюс в 1954 году окончил операторский факультет ВГИК (мастерская Бориса Волчека). Работал на киностудии "Ленфильм" ассистентом и вторым оператором у одного из основоположников ленинградской операторской школы Андрея Москвина, вторым оператором у Вячеслава Фастовича.Грицюс работал с известными советскими режиссерами Алексеем Симоновым и Григорием Козинцевым, чей фильм "Гамлет" (1964) получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а "Король Лир" - награды международных кинофестивалей в Чикаго, Тегеране и Милане. Снял много картин литовских режиссеров, среди которых Арунас Жебрюнас, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас. За съемку фильма Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" (1965) - ленты о повстанческом движении "лесные братья", действовавшем в 1940-50-е годы в Прибалтике - получил вместе с режиссером и исполнителями главных ролей Государственную премию СССР.Фильмография Грицюса включает 24 фильма.С 1978 по 1989 год он был директором Литовской киностудии. Награжден орденом Гедиминаса, премией Литовской национальной культуры и искусства.
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культура, прибалтика, вгик, гитис, ленфильм, алексей симонов, тегеран (город), милан

Умер оператор фильмов Козинцева Грицюс

14:59 01.02.2021
 
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из сериала "Богач, бедняк..."
Кадр из сериала Богач, бедняк... - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Гостелерадио СССР (1982)
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ВИЛЬНЮС, 1 фев - РИА Новости. Классик литовского кино, оператор Йонас Грицюс, снявший картины "Гамлет", "Король Лир", "Никто не хотел умирать" и еще множество фильмов, вошедших в золотой фонд киноискусства, умер на 93-м году жизни, сообщило литовское радио.

"На 93-м году жизни умер кинооператор Йонас Грицюс", -  сообщило литовское радио.

Грицюс в 1954 году окончил операторский факультет ВГИК (мастерская Бориса Волчека). Работал на киностудии "Ленфильм" ассистентом и вторым оператором у одного из основоположников ленинградской операторской школы Андрея Москвина, вторым оператором у Вячеслава Фастовича.
Грицюс работал с известными советскими режиссерами Алексеем Симоновым и Григорием Козинцевым, чей фильм "Гамлет" (1964) получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а "Король Лир" - награды международных кинофестивалей в Чикаго, Тегеране и Милане. Снял много картин литовских режиссеров, среди которых Арунас Жебрюнас, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас. За съемку фильма Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать" (1965) - ленты о повстанческом движении "лесные братья", действовавшем в 1940-50-е годы в Прибалтике - получил вместе с режиссером и исполнителями главных ролей Государственную премию СССР.
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Фильмография Грицюса включает 24 фильма.
С 1978 по 1989 год он был директором Литовской киностудии. Награжден орденом Гедиминаса, премией Литовской национальной культуры и искусства.
 
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