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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:29
2021-02-01T09:29
2021-02-01T09:29
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы до вечера вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице действует до 22.00 2 февраля. Также Гидрометцентр предупреждает о метели в Подмосковье в ночь на вторник.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество