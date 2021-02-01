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В Подмосковье нашли тело капитана ФСБ, сообщил источник
В Подмосковье нашли тело капитана ФСБ, сообщил источник
Тело капитана ФСБ найдено в частном загородном доме в подмосковном Оболдино, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:45
2021-02-01T12:45
2021-02-01T14:07
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тело капитана ФСБ найдено в частном загородном доме в подмосковном Оболдино, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства добавил, что приятелю погибшего назначен полиграф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия