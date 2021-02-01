https://ria.ru/20210201/fsb-1595487478.html

В Подмосковье нашли тело капитана ФСБ, сообщил источник

В Подмосковье нашли тело капитана ФСБ, сообщил источник

Тело капитана ФСБ найдено в частном загородном доме в подмосковном Оболдино, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:45

2021-02-01T12:45

2021-02-01T14:07

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тело капитана ФСБ найдено в частном загородном доме в подмосковном Оболдино, проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства добавил, что приятелю погибшего назначен полиграф.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия