https://ria.ru/20210201/flirt-1595450847.html
Флирт как способ коммуникации. В чём подвох
Флирт как способ коммуникации. В чём подвох
Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнёрам относиться к флирту и считать ли его изменой?
2021-02-01T12:00
2021-02-01T12:00
2021-02-01T16:13
страхи/ошибки
подкаст
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Флирт как способ коммуникации. В чём подвох
Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнёрам относиться к флирту и считать ли его изменой?
audio/mpeg
Флирт как способ коммуникации. В чём подвох
Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнёрам относиться к флирту и считать ли его изменой?
audio/mpeg
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.1:50 Что такое флирт, и всегда ли он связан с симпатией6:10 Зачем мы флиртуем, и почему некоторые люди чувствуют в этом потребность7:25 "Нет культуры": почему флирт часто осуждают, и как он влияет на репутацию человека9:50 В каких ситуациях флирт не уместен13:30 Всегда ли флирт имеет сексуальный подтекст16:30 Как относиться к тому, что твой партнёр флиртует с другими20:35 Как понять, что с вами не просто флиртуют, а выражают симпатию28:30 С кем и когда нельзя флиртоватьЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Флирт как способ коммуникации. В чём подвох
12:00 01.02.2021 (обновлено: 16:13 01.02.2021)
Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно? Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнёрам относиться к флирту и считать ли его изменой?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой
и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном
разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.
1:50 Что такое флирт, и всегда ли он связан с симпатией
6:10 Зачем мы флиртуем, и почему некоторые люди чувствуют в этом потребность
7:25 "Нет культуры": почему флирт часто осуждают, и как он влияет на репутацию человека
9:50 В каких ситуациях флирт не уместен
13:30 Всегда ли флирт имеет сексуальный подтекст
16:30 Как относиться к тому, что твой партнёр флиртует с другими
20:35 Как понять, что с вами не просто флиртуют, а выражают симпатию
28:30 С кем и когда нельзя флиртовать
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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