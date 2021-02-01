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Вступает в силу закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях
Вступает в силу закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях
Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T00:14
2021-02-01T00:14
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч человек в сутки.Законом вводится понятие "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство, вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.Закон также обязывает соцсети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных материалов - с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом.Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.После включения соцсети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.
https://ria.ru/20210131/feyki-1595407014.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, общество

Вступает в силу закон о борьбе с распространением фейков в соцсетях

00:14 01.02.2021
 
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч человек в сутки.
Законом вводится понятие "владелец публичной сети", который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых - создать в РФ представительство, вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
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Закон также обязывает соцсети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных материалов - с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом.
Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.
После включения соцсети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.
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