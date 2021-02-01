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В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале
Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T03:09
2021-02-01T03:09
2021-02-01T03:38
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москва
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде.При этом гражданам придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, уточнили в ведомстве.Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество
МОСКВА, 1 фев
— РИА Новости.
Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде
.
При этом гражданам придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, уточнили в ведомстве.
"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", — говорится в сообщении.
Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.
Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.