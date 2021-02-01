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В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале

В Роструде напомнили о шести- и трехдневной рабочих неделях в феврале

Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T03:09

2021-02-01T03:09

2021-02-01T03:38

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россиян ждут дополнительные выходные дни в феврале, напомнили РИА Новости в Роструде.При этом гражданам придется отработать целых шесть дней на предпоследней неделе месяца, зато на последней — только три, уточнили в ведомстве.Также с 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году длинная шестидневка, добавили в ведомстве.Ранее в Роструде рассказали, что всего в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество