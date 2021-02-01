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В Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских
В Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских
Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на несанкционированной акции 23 января в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:25
2021-02-01T23:08
юлия иванова
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на несанкционированной акции 23 января в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Юлия Иванова.Она уточнила, что уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".По версии следствия, 21-летний молодой человек в районе улицы Большая Дмитровка бросил фаер в полицейских, следивших за порядком на незаконных протестах.Когда его задержали, подозреваемый признал свою вину и раскаялся.В ролике, опубликованном на YouTube-канале СК, молодой человек призвал граждан не выходить на несанкционированные митинги.Несанкционированные акции прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед следующими протестами, которые прошли накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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юлия иванова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских

19:25 01.02.2021 (обновлено: 23:08 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 "Матросская тишина", во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции перекрывают улицу, ведущую к СИЗО №1 Матросская тишина, во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на несанкционированной акции 23 января в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Юлия Иванова.
Она уточнила, что уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".
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По версии следствия, 21-летний молодой человек в районе улицы Большая Дмитровка бросил фаер в полицейских, следивших за порядком на незаконных протестах.
Когда его задержали, подозреваемый признал свою вину и раскаялся.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале СК, молодой человек призвал граждан не выходить на несанкционированные митинги.

"Я кинул в сотрудников полиции фаер и пытался с ними вступить в конфликт. Я хочу извиниться перед всеми сотрудниками полиции за это действие, и впредь больше такого не повторится", — добавил он.

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Несанкционированные акции прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.
Перед следующими протестами, которые прошли накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.
В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Юлия ИвановаГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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