https://ria.ru/20210201/fayer-1595574155.html

В Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских

В Москве арестовали мужчину, бросившего фаер в полицейских

Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на несанкционированной акции 23 января в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T19:25

2021-02-01T19:25

2021-02-01T23:08

юлия иванова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, бросившего фаер в полицейских на несанкционированной акции 23 января в центре столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Юлия Иванова.Она уточнила, что уголовное дело открыли по статье "Хулиганство".По версии следствия, 21-летний молодой человек в районе улицы Большая Дмитровка бросил фаер в полицейских, следивших за порядком на незаконных протестах.Когда его задержали, подозреваемый признал свою вину и раскаялся.В ролике, опубликованном на YouTube-канале СК, молодой человек призвал граждан не выходить на несанкционированные митинги.Несанкционированные акции прошли в городах России 23 января. Митинги обернулись столкновениями с силовиками и возбуждением уголовных дел.Перед следующими протестами, которые прошли накануне, Генпрокуратура и МВД предупредили граждан об ответственности по уголовной статье о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

новосибирск

россия

москва

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юлия иванова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия