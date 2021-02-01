https://ria.ru/20210201/evrosoyuz-1594954687.html

Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара

Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара

Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:00

2021-02-01T08:00

2021-02-01T08:03

северный поток — 2

паоло джентилони

дональд трамп

жан-клод юнкер

еврокомиссия

дания

финляндия

норвегия

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/116957/78/1169577809_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_6f93ea11e7e5e6c7d5015da242c04cfb.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний зарубежными предприятиями. Теперь это расценивается как угроза национальной безопасности. Почему Брюссель решительно избавляется от доллара и удастся ли лишить его мирового господства — в материале РИА Новости.Ненадежный союзникИнициативу по усилению роли евро впервые включил в повестку ЕС бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в 2018-м. Он заявил, что из-за развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн ЕС теряет миллиарды. А потому просто необходимо лишить доллар статуса главной мировой валюты.Демонтаж привычной системы предполагалось начать с нефтедолларов: Юнкер посетовал, что 80% энергетического импорта Европа оплачивает в американской валюте. Абсурдом он назвал и то, что европейские самолеты в ЕС покупают за доллары, а не евро. Вашингтон многократно использовал односторонние санкции, которые бьют по компаниям континента, указывал глава Еврокомиссии.Еще больше ситуация обострилась, когда Трамп вывел США из международного соглашения, ограничивавшего ядерную программу Ирана, и вновь объявил санкции, запрещавшие европейским компаниям торговать с Исламской Республикой, — в противном случае контрагенты Тегерана могли лишиться доступа к американскому рынку. Евросоюзу пришлось искать обходной путь для расчетов с Ираном. Франция, Германия Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", он заработал в начале 2019-го. Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.Лишние проблемыПо сути, механизм позволяет европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.Иран направляет эти кредиты на приобретение товаров, поясняли в The Washington Post. И расплачивается собственными поставками. Но реализовать механизм оказалось очень сложно.Речь шла об иранской нефти, однако об этом пришлось забыть. INSTEX свелся лишь к транзакциям по купле-продаже медикаментов, продовольствия и другой гуманитарной продукции.Последняя капляНаконец, США ударили санкциями по одному из принципиальных европейских энергетических инфраструктурных проектов, "Северному потоку — 2". Из-за угроз Вашингтона некоторые европейские компании отказались от работ над трубопроводом.У Вашингтона есть четкая цель — увеличить экспорт сжиженного природного газа, одновременно поддерживая транзит топлива через страны Восточной Европы, которые не используют евро и придерживаются проамериканской ориентации.Перешли к делуПо данным Financial Times, чтобы положить конец всему этому, Еврокомиссия подготовила предварительный план. Предполагается номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и при необходимости изменить нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами. "Экстерриториальное применение односторонних санкций третьими странами серьезно повлияло на способность ЕС соблюдать международные договоры и управлять двусторонними отношениями со странами, подпадающими под санкции, — говорится в проекте документа. — Односторонние действия третьих стран ставят под угрозу законную торговлю и инвестиции предприятий ЕС".Еще важный момент — независимость от зарубежных, в первую очередь американских банков. "Во времена финансового кризиса они вполне могут сократить свое присутствие в ЕС и сосредоточиться на внутреннем рынке", — отмечают инициаторы проекта."Усиление международной роли евро защитит нашу экономику и финансовую систему от валютных потрясений, ослабит зависимость от других валют и обеспечит более низкие транзакционные и финансовые затраты", — заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.Альтернатива долларуПо данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро остается второй по популярности валютой в мире после доллара.Ее привлекательность повысит и фонд восстановления экономики Европы после пандемии объемом 750 миллиардов евро. ЕС выпустит единые союзные облигации как альтернативу американскому доллару в качестве страховки от риска. Особую ставку европейцы делают на так называемые зеленые облигации — долговые инструменты, используемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.Еще один фактор, играющий против доллара, — стремление ЕЦБ ввести цифровой евро, чтобы "укрепить открытую стратегическую автономию ЕС в области финансовых услуг и способность защищать собственную финансовую стабильность".Как утверждают американские СМИ, план европейцев не сработает. С точки зрения политики или законодательных инициатив ЕС мало на что способен, считает агентство Bloomberg. В первую очередь помешают разногласия между правительствами европейских стран.Однако, по оценкам ведущих инвестбанков, положение доллара не столь незыблемо. Постепенно долговые обязательства Евросоюза могут стать альтернативой казначейским облигациям США, предсказывает JP Morgan. Это поспособствует диверсификации мировых валютных резервов, доля доллара в которых в итоге может достичь минимума 1990-х годов.

https://ria.ru/20200226/1565239229.html

https://ria.ru/20200506/1571044229.html

https://ria.ru/20210128/potok-1594886125.html

https://ria.ru/20200320/1568874205.html

дания

финляндия

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, паоло джентилони, дональд трамп, жан-клод юнкер, еврокомиссия, дания, финляндия, норвегия, евро, доллар, экономика