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Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара
Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара
Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:00
2021-02-01T08:03
северный поток — 2
паоло джентилони
дональд трамп
жан-клод юнкер
еврокомиссия
дания
финляндия
норвегия
евро
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний зарубежными предприятиями. Теперь это расценивается как угроза национальной безопасности. Почему Брюссель решительно избавляется от доллара и удастся ли лишить его мирового господства — в материале РИА Новости.Ненадежный союзникИнициативу по усилению роли евро впервые включил в повестку ЕС бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в 2018-м. Он заявил, что из-за развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн ЕС теряет миллиарды. А потому просто необходимо лишить доллар статуса главной мировой валюты.Демонтаж привычной системы предполагалось начать с нефтедолларов: Юнкер посетовал, что 80% энергетического импорта Европа оплачивает в американской валюте. Абсурдом он назвал и то, что европейские самолеты в ЕС покупают за доллары, а не евро. Вашингтон многократно использовал односторонние санкции, которые бьют по компаниям континента, указывал глава Еврокомиссии.Еще больше ситуация обострилась, когда Трамп вывел США из международного соглашения, ограничивавшего ядерную программу Ирана, и вновь объявил санкции, запрещавшие европейским компаниям торговать с Исламской Республикой, — в противном случае контрагенты Тегерана могли лишиться доступа к американскому рынку. Евросоюзу пришлось искать обходной путь для расчетов с Ираном. Франция, Германия Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", он заработал в начале 2019-го. Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.Лишние проблемыПо сути, механизм позволяет европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.Иран направляет эти кредиты на приобретение товаров, поясняли в The Washington Post. И расплачивается собственными поставками. Но реализовать механизм оказалось очень сложно.Речь шла об иранской нефти, однако об этом пришлось забыть. INSTEX свелся лишь к транзакциям по купле-продаже медикаментов, продовольствия и другой гуманитарной продукции.Последняя капляНаконец, США ударили санкциями по одному из принципиальных европейских энергетических инфраструктурных проектов, "Северному потоку — 2". Из-за угроз Вашингтона некоторые европейские компании отказались от работ над трубопроводом.У Вашингтона есть четкая цель — увеличить экспорт сжиженного природного газа, одновременно поддерживая транзит топлива через страны Восточной Европы, которые не используют евро и придерживаются проамериканской ориентации.Перешли к делуПо данным Financial Times, чтобы положить конец всему этому, Еврокомиссия подготовила предварительный план. Предполагается номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и при необходимости изменить нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами. "Экстерриториальное применение односторонних санкций третьими странами серьезно повлияло на способность ЕС соблюдать международные договоры и управлять двусторонними отношениями со странами, подпадающими под санкции, — говорится в проекте документа. — Односторонние действия третьих стран ставят под угрозу законную торговлю и инвестиции предприятий ЕС".Еще важный момент — независимость от зарубежных, в первую очередь американских банков. "Во времена финансового кризиса они вполне могут сократить свое присутствие в ЕС и сосредоточиться на внутреннем рынке", — отмечают инициаторы проекта."Усиление международной роли евро защитит нашу экономику и финансовую систему от валютных потрясений, ослабит зависимость от других валют и обеспечит более низкие транзакционные и финансовые затраты", — заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.Альтернатива долларуПо данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро остается второй по популярности валютой в мире после доллара.Ее привлекательность повысит и фонд восстановления экономики Европы после пандемии объемом 750 миллиардов евро. ЕС выпустит единые союзные облигации как альтернативу американскому доллару в качестве страховки от риска. Особую ставку европейцы делают на так называемые зеленые облигации — долговые инструменты, используемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.Еще один фактор, играющий против доллара, — стремление ЕЦБ ввести цифровой евро, чтобы "укрепить открытую стратегическую автономию ЕС в области финансовых услуг и способность защищать собственную финансовую стабильность".Как утверждают американские СМИ, план европейцев не сработает. С точки зрения политики или законодательных инициатив ЕС мало на что способен, считает агентство Bloomberg. В первую очередь помешают разногласия между правительствами европейских стран.Однако, по оценкам ведущих инвестбанков, положение доллара не столь незыблемо. Постепенно долговые обязательства Евросоюза могут стать альтернативой казначейским облигациям США, предсказывает JP Morgan. Это поспособствует диверсификации мировых валютных резервов, доля доллара в которых в итоге может достичь минимума 1990-х годов.
https://ria.ru/20200226/1565239229.html
https://ria.ru/20200506/1571044229.html
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северный поток — 2, паоло джентилони, дональд трамп, жан-клод юнкер, еврокомиссия, дания, финляндия, норвегия, евро, доллар, экономика

Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара

08:00 01.02.2021 (обновлено: 08:03 01.02.2021)
 
© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фото
Доллары и евро. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний зарубежными предприятиями. Теперь это расценивается как угроза национальной безопасности. Почему Брюссель решительно избавляется от доллара и удастся ли лишить его мирового господства — в материале РИА Новости.

Ненадежный союзник

Инициативу по усилению роли евро впервые включил в повестку ЕС бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в 2018-м. Он заявил, что из-за развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн ЕС теряет миллиарды. А потому просто необходимо лишить доллар статуса главной мировой валюты.
Демонтаж привычной системы предполагалось начать с нефтедолларов: Юнкер посетовал, что 80% энергетического импорта Европа оплачивает в американской валюте. Абсурдом он назвал и то, что европейские самолеты в ЕС покупают за доллары, а не евро. Вашингтон многократно использовал односторонние санкции, которые бьют по компаниям континента, указывал глава Еврокомиссии.
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26 февраля 2020, 16:28
Россия предложила расширить круг участников механизма торговли INSTEX
Еще больше ситуация обострилась, когда Трамп вывел США из международного соглашения, ограничивавшего ядерную программу Ирана, и вновь объявил санкции, запрещавшие европейским компаниям торговать с Исламской Республикой, — в противном случае контрагенты Тегерана могли лишиться доступа к американскому рынку. Евросоюзу пришлось искать обходной путь для расчетов с Ираном. Франция, Германия Великобритания создали инструмент INSTEX — специальный механизм, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном", он заработал в начале 2019-го. Позже к нему присоединились Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Лишние проблемы

По сути, механизм позволяет европейским странам торговать с Тегераном, минуя финансовую систему США и не вызывая таким образом ответную реакцию Вашингтона. Чтобы избежать реального денежного обращения между Ираном и Европой (это Вашингтон мог бы использовать для оправдания санкций), INSTEX воспользовался кредитными баллами.
Президент Ирана Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая 2020, 17:17
Роухани заявил о необходимости укрепления механизма INSTEX
Иран направляет эти кредиты на приобретение товаров, поясняли в The Washington Post. И расплачивается собственными поставками. Но реализовать механизм оказалось очень сложно.
Речь шла об иранской нефти, однако об этом пришлось забыть. INSTEX свелся лишь к транзакциям по купле-продаже медикаментов, продовольствия и другой гуманитарной продукции.

Последняя капля

Наконец, США ударили санкциями по одному из принципиальных европейских энергетических инфраструктурных проектов, "Северному потоку — 2". Из-за угроз Вашингтона некоторые европейские компании отказались от работ над трубопроводом.

После ухода швейцарской Allseas в декабре 2019-го из проекта вышла международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев. В начале января — норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas. О прекращении сотрудничества объявила и датская инжиниринговая фирма Ramboll. Следом — немецкая строительная Bilfinger SE.

У Вашингтона есть четкая цель — увеличить экспорт сжиженного природного газа, одновременно поддерживая транзит топлива через страны Восточной Европы, которые не используют евро и придерживаются проамериканской ориентации.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 03:08
В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"

Перешли к делу

По данным Financial Times, чтобы положить конец всему этому, Еврокомиссия подготовила предварительный план. Предполагается номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и при необходимости изменить нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами.

Кроме того, регуляторам дадут право блокировать поглощение европейских компаний зарубежными фирмами. Сделки проверят — не придется ли в результате поглощаемому предприятию соблюдать экстерриториальные санкции. Для этого применят новую систему контроля прямых иностранных инвестиций. Теперь такое поглощение считается угрозой национальной безопасности.

"Экстерриториальное применение односторонних санкций третьими странами серьезно повлияло на способность ЕС соблюдать международные договоры и управлять двусторонними отношениями со странами, подпадающими под санкции, — говорится в проекте документа. — Односторонние действия третьих стран ставят под угрозу законную торговлю и инвестиции предприятий ЕС".
Еще важный момент — независимость от зарубежных, в первую очередь американских банков. "Во времена финансового кризиса они вполне могут сократить свое присутствие в ЕС и сосредоточиться на внутреннем рынке", — отмечают инициаторы проекта.
"Усиление международной роли евро защитит нашу экономику и финансовую систему от валютных потрясений, ослабит зависимость от других валют и обеспечит более низкие транзакционные и финансовые затраты", — заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.
Здание европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 20.03.2020
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ЕЦБ готов расширить покупки активов для поддержки экономики еврозоны

Альтернатива доллару

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро остается второй по популярности валютой в мире после доллара.
Ее привлекательность повысит и фонд восстановления экономики Европы после пандемии объемом 750 миллиардов евро. ЕС выпустит единые союзные облигации как альтернативу американскому доллару в качестве страховки от риска. Особую ставку европейцы делают на так называемые зеленые облигации — долговые инструменты, используемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.

Из 750 миллиардов на это потратят треть. Как поясняется в проекте, задача — превратить финансовые рынки ЕС в глобальный центр "зеленого финансирования". Евро укрепится в качестве валюты, в которой по умолчанию номинированы устойчивые финансовые продукты.

Еще один фактор, играющий против доллара, — стремление ЕЦБ ввести цифровой евро, чтобы "укрепить открытую стратегическую автономию ЕС в области финансовых услуг и способность защищать собственную финансовую стабильность".
Как утверждают американские СМИ, план европейцев не сработает. С точки зрения политики или законодательных инициатив ЕС мало на что способен, считает агентство Bloomberg. В первую очередь помешают разногласия между правительствами европейских стран.
Однако, по оценкам ведущих инвестбанков, положение доллара не столь незыблемо. Постепенно долговые обязательства Евросоюза могут стать альтернативой казначейским облигациям США, предсказывает JP Morgan. Это поспособствует диверсификации мировых валютных резервов, доля доллара в которых в итоге может достичь минимума 1990-х годов.
 
Северный поток — 2Паоло ДжентилониДональд ТрампЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияДанияФинляндияНорвегияевродолларЭкономика
 
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