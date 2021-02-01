https://ria.ru/20210201/eltsin-1595562600.html

Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин

Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:21

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2021-02-01T19:34

россия

политика

владимир путин

борис ельцин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои поступки и судьбу страны.По мнению президента, страна не должна забывать таких людей."И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", — отметил Путин, возложив цветы к могиле первого президента.Он напомнил, что Ельцин возглавил страну в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как "независимого государства, единого и целостного". Борис Ельцин был президентом РСФСР и первым президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

https://ria.ru/20210201/eltsin-1595533193.html

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Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Первому президенту страны сегодня исполнилось бы 90 лет. 2021-02-01T18:21 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, политика, владимир путин, борис ельцин