https://ria.ru/20210201/eltsin-1595562600.html
Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин
Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:21
2021-02-01T18:21
2021-02-01T19:34
россия
политика
владимир путин
борис ельцин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои поступки и судьбу страны.По мнению президента, страна не должна забывать таких людей."И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", — отметил Путин, возложив цветы к могиле первого президента.Он напомнил, что Ельцин возглавил страну в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как "независимого государства, единого и целостного". Борис Ельцин был президентом РСФСР и первым президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595533193.html
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Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Первому президенту страны сегодня исполнилось бы 90 лет.
2021-02-01T18:21
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