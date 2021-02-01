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Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин
Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:21
2021-02-01T19:34
россия
политика
владимир путин
борис ельцин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои поступки и судьбу страны.По мнению президента, страна не должна забывать таких людей."И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", — отметил Путин, возложив цветы к могиле первого президента.Он напомнил, что Ельцин возглавил страну в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как "независимого государства, единого и целостного". Борис Ельцин был президентом РСФСР и первым президентом России с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
https://ria.ru/20210201/eltsin-1595533193.html
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Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Первому президенту страны сегодня исполнилось бы 90 лет.
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россия, политика, владимир путин, борис ельцин

Ельцин никогда не боялся брать на себя ответственность, заявил Путин

18:21 01.02.2021 (обновлено: 19:34 01.02.2021)
 
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о первом президенте России Борисе Ельцине, заявил, что тот никогда не боялся брать на себя ответственность за свои поступки и судьбу страны.

"Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности", — сказал Путин на церемонии, посвященной 90-летию со дня рождения Ельцина.

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По мнению президента, страна не должна забывать таких людей.
"И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", — отметил Путин, возложив цветы к могиле первого президента.
Он напомнил, что Ельцин возглавил страну в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как "независимого государства, единого и целостного".
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