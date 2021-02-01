Историческую роль Ельцина покажет время, считает Кудрин
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Историческую роль первого президента России Бориса Ельцина покажет время, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента – начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.
В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония возложения цветов к могиле первого российского президента.
Памятные мероприятия проходят и в других регионах.