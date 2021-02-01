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Историческую роль Ельцина покажет время, считает Кудрин
Историческую роль Ельцина покажет время, считает Кудрин
Историческую роль первого президента России Бориса Ельцина покажет время, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:04
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россия
алексей кудрин
борис ельцин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Историческую роль первого президента России Бориса Ельцина покажет время, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония возложения цветов к могиле первого российского президента.Памятные мероприятия проходят и в других регионах.
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россия, алексей кудрин, борис ельцин, москва

Историческую роль Ельцина покажет время, считает Кудрин

16:04 01.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости/Прайм. Историческую роль первого президента России Бориса Ельцина покажет время, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента – начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Экс-глава Петербурге о Ельцине: чувствовалась моральная поддержка
В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве состоялась церемония возложения цветов к могиле первого российского президента.
Памятные мероприятия проходят и в других регионах.
 
РоссияАлексей КудринБорис ЕльцинМосква
 
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