https://ria.ru/20210201/eltsin-1595423979.html

Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина

Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин мечтал дожить до 100 лет, рассказал экс-глава его протокола Владимир Шевченко РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T03:19

2021-02-01T03:19

2021-02-01T03:19

россия

борис ельцин

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин мечтал дожить до 100 лет, рассказал экс-глава его протокола Владимир Шевченко РИА Новости.В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.По его словам, Ельцин обладал большим хозяйственным опытом, прошёл путь от строителя до крупного политика и президента, который смог сам уйти от власти и найти преемника."Он прошел все, как говорится. Вся его прелесть была в том, что он как строитель прошел все (специальности – ред.), которые есть: каменщик, бетонщик, монтажник, все-все рабочие профессии прошел. Потом возглавлял крупнейшие в области строительные объекты, строительные управления, строительные тресты. Он был действительно специалист в своем деле и пользовался большим авторитетом, поэтому его в Москву и пригласили", - отметил Шевченко.Экс-глава протокола добавил, что Ельцин полностью отдавал себя работе, хотя не все получилось сделать, как он желал, особенно в экономической сфере."Он отдавал себя. Да, что-то получилось, что-то нет. Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс", - считает Шевченко.

https://ria.ru/20210131/eltsin-1595326325.html

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