Экс-глава протокола рассказал о "большой" мечте Ельцина
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый президент России Борис Ельцин мечтал дожить до 100 лет, рассказал экс-глава его протокола Владимир Шевченко РИА Новости.
В понедельник, 1 февраля, исполняется 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
"У него была одна большая мечта: дожить до 90, а вообще-то до 100 лет, но не получилось, здоровье не позволило", - сказал Шевченко, который проработал с Ельциным 17 лет - с момента его переезда в Москву из Свердловска (теперь Екатеринбурга).
По его словам, Ельцин обладал большим хозяйственным опытом, прошёл путь от строителя до крупного политика и президента, который смог сам уйти от власти и найти преемника.
"Он прошел все, как говорится. Вся его прелесть была в том, что он как строитель прошел все (специальности – ред.), которые есть: каменщик, бетонщик, монтажник, все-все рабочие профессии прошел. Потом возглавлял крупнейшие в области строительные объекты, строительные управления, строительные тресты. Он был действительно специалист в своем деле и пользовался большим авторитетом, поэтому его в Москву и пригласили", - отметил Шевченко.
Экс-глава протокола добавил, что Ельцин полностью отдавал себя работе, хотя не все получилось сделать, как он желал, особенно в экономической сфере.
"Он отдавал себя. Да, что-то получилось, что-то нет. Но главная его задача была, чтобы мы ушли от прошлого и пошли в настоящее. Самая большая его заслуга, я считаю, что самое главное, он нашел преемника, того, который потащил Россию в ренессанс", - считает Шевченко.