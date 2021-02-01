https://ria.ru/20210201/elektroenergiya-1595495775.html

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго". РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:26

2021-02-01T13:26

2021-02-01T13:35

юрий витренко

белоруссия

россия

укрэнерго

украина

в мире

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго".Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой."Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", - сообщается в инфографике на сайте.Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.

https://ria.ru/20210115/kiev-1593162927.html

белоруссия

россия

украина

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юрий витренко, белоруссия, россия, укрэнерго, украина, в мире