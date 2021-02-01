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Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать позицию Банка России о выстраивании дальнейшей работы по обеспечению устойчивости и динамики... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:47
2021-02-01T14:47
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать позицию Банка России о выстраивании дальнейшей работы по обеспечению устойчивости и динамики кредитования, поскольку антикризисные меры поддержки носят временный характер."Заметное влияние оказали государственные программы поддержки, также отмечу важные и востребованные решения со стороны центрального Банка России, которые упростили требования к работе банков. При сохранении общей надежности кредитно-финансовой системы дали возможность банкам гибко и адресно действовать в этот сложный период. Учитывая ситуацию и у отдельных клиентов и в рамках целых отраслей реального сектора, мы делали все это вместе с вами", - сказал Путин на совещании о работе банковского сектора, говоря о действиях по преодолению последствий пандемии."Вместе с тем, очевидно, что такие антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер. Напомню, что срок действия программ поддержки кредитования также ограничен. В этой связи хотел бы услышать сегодня позицию Банка России о том, как вы планируете выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования", - добавил он.
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россия, владимир путин, экономика

Путин отметил временный характер антикризисных мер в банковском секторе

14:47 01.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в банковской сфере
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в банковской сфере - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать позицию Банка России о выстраивании дальнейшей работы по обеспечению устойчивости и динамики кредитования, поскольку антикризисные меры поддержки носят временный характер.
"Заметное влияние оказали государственные программы поддержки, также отмечу важные и востребованные решения со стороны центрального Банка России, которые упростили требования к работе банков. При сохранении общей надежности кредитно-финансовой системы дали возможность банкам гибко и адресно действовать в этот сложный период. Учитывая ситуацию и у отдельных клиентов и в рамках целых отраслей реального сектора, мы делали все это вместе с вами", - сказал Путин на совещании о работе банковского сектора, говоря о действиях по преодолению последствий пандемии.
"Вместе с тем, очевидно, что такие антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер. Напомню, что срок действия программ поддержки кредитования также ограничен. В этой связи хотел бы услышать сегодня позицию Банка России о том, как вы планируете выстроить дальнейшую работу по обеспечению устойчивости и динамики кредитования", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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