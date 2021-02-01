https://ria.ru/20210201/dvorets-1595484873.html

Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике

Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике

Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:40

2021-02-01T12:40

2021-02-01T13:09

аркадий ротенберг

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41e69e165ba6a08e1623816a3885603.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике.Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Ранее президент заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Песков отмечал, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.

https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аркадий ротенберг, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, политика