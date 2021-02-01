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Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике
Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике
Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:40
2021-02-01T13:09
аркадий ротенберг
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике.Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.Ранее президент заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Песков отмечал, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
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аркадий ротенберг, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, политика

Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике

12:40 01.02.2021 (обновлено: 13:09 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике.

"Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал", — сказал он журналистам.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
Ранее президент заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Песков отмечал, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
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