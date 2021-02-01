Песков не знает, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике
12:40 01.02.2021 (обновлено: 13:09 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике.
"Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал", — сказал он журналистам.
Бизнесмен Аркадий Ротенберг на прошлой неделе сообщил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
Ранее президент заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Песков отмечал, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, что в Кремле давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, которые призваны раскачать ситуацию.
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