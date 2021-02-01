Медведев оценил решение администрации Байдена продлить договор СНВ-3
10:33 01.02.2021 (обновлено: 12:22 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Действия новой администрации США по продлению Договора СНВ-3 обнадеживают, возможно, однажды случится чудо, и американские партнеры осознают важность стратегического диалога с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"То, что новая администрация (США) проявила такое желание быстро всё пересогласовать и продлить на пять лет путём обмена нотами, – это обнадёживающий признак, это хорошо", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он добавил, что новая администрация США "в том числе отчасти чувствует себя наследницей администрации Барака Обамы, и в этом смысле не хочет менять знамёна".
Вместе с тем он отметил, что было потрачено немало времени для того, чтобы договориться с американцами о продлении Договора, который он подписал с президентом Обамой.
"В какой-то момент я практически был уверен, что всё это уже пойдёт под откос и этому Договору конец", - сказал Медведев.
Отвечая на уточняющий вопрос о перспективах стратегического взаимодействия с администрацией Джо Байдена, Медведев ответил, что "все покажет время".
"Я не хочу забегать вперёд. Может, случится какое-то чудо, и наши партнёры за океаном осознают важность стратегического диалога. Тем более что первые шаги действительно в известной степени обнадёживают", - сказал зампред Совбеза.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
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