https://ria.ru/20210201/dsnv-1595451901.html

Медведев оценил решение администрации Байдена продлить договор СНВ-3

Медведев оценил решение администрации Байдена продлить договор СНВ-3

Действия новой администрации США по продлению Договора СНВ-3 обнадеживают, возможно, однажды случится чудо, и американские партнеры осознают важность... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:33

2021-02-01T10:33

2021-02-01T12:22

договор снв-3

джо байден

большое интервью дмитрия медведева

россия

дональд трамп

дмитрий медведев

барак обама

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Действия новой администрации США по продлению Договора СНВ-3 обнадеживают, возможно, однажды случится чудо, и американские партнеры осознают важность стратегического диалога с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что новая администрация США "в том числе отчасти чувствует себя наследницей администрации Барака Обамы, и в этом смысле не хочет менять знамёна".Вместе с тем он отметил, что было потрачено немало времени для того, чтобы договориться с американцами о продлении Договора, который он подписал с президентом Обамой."В какой-то момент я практически был уверен, что всё это уже пойдёт под откос и этому Договору конец", - сказал Медведев.Отвечая на уточняющий вопрос о перспективах стратегического взаимодействия с администрацией Джо Байдена, Медведев ответил, что "все покажет время".Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/dsnv-1594753371.html

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договор снв-3, джо байден, большое интервью дмитрия медведева, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, барак обама, сша, в мире