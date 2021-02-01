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В ДНР назвали причину роста числа обстрелов в Донбассе
В ДНР назвали причину роста числа обстрелов в Донбассе
Нежелание Киева конкретизировать меры по перемирию в Донбассе и разблокировать механизм по предупреждению нарушений привело к росту числа обстрелов со стороны... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:33
2021-02-01T11:33
ситуация в днр и лнр
днр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Нежелание Киева конкретизировать меры по перемирию в Донбассе и разблокировать механизм по предупреждению нарушений привело к росту числа обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в пресс-службе делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта.В субботу в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Александровка на западной окраине Донецка был ранен мирный житель."Нежелание официального Киева обсуждать вопросы, связанные с конкретизацией положений мер по усилению режима прекращения огня и разблокировке работы координационного механизма по предупреждению нарушений режима прекращения огня, находит свое прямое отражение в действиях украинских вооруженных формирований", - говорится в заявлении пресс-службы делегации ДНР в контактной группе по Донбассу в ее Telegram-канале.В заявлении отмечается, что увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков "демонстрирует безалаберное отношение украинских властей к достигнутым ранее договоренностям на треке безопасности"."Полная информация по очередным военным преступлениям вооруженных формирований Украины была направлена официальными уведомлениями в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине госпожи Хайди Грау и главы СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ, координатора рабочей группы по вопросам безопасности господина Яшара Халита Чевика. Руководство ДНР настоятельно требует от Киева прекратить обстрелы территории республики и отказаться от любых попыток дальнейшей эскалации конфликта", - добавили в пресс-службе делегации ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, днр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР назвали причину роста числа обстрелов в Донбассе

11:33 01.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Нежелание Киева конкретизировать меры по перемирию в Донбассе и разблокировать механизм по предупреждению нарушений привело к росту числа обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в пресс-службе делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта.
В субботу в ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Александровка на западной окраине Донецка был ранен мирный житель.
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"Нежелание официального Киева обсуждать вопросы, связанные с конкретизацией положений мер по усилению режима прекращения огня и разблокировке работы координационного механизма по предупреждению нарушений режима прекращения огня, находит свое прямое отражение в действиях украинских вооруженных формирований", - говорится в заявлении пресс-службы делегации ДНР в контактной группе по Донбассу в ее Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков "демонстрирует безалаберное отношение украинских властей к достигнутым ранее договоренностям на треке безопасности".
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"Полная информация по очередным военным преступлениям вооруженных формирований Украины была направлена официальными уведомлениями в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине госпожи Хайди Грау и главы СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ, координатора рабочей группы по вопросам безопасности господина Яшара Халита Чевика. Руководство ДНР настоятельно требует от Киева прекратить обстрелы территории республики и отказаться от любых попыток дальнейшей эскалации конфликта", - добавили в пресс-службе делегации ДНР.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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