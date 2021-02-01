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В США рассказали, как американские санкции могут ударить по доллару
В США рассказали, как американские санкции могут ударить по доллару
Страны, против которых США ввели санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:22
2021-02-01T11:55
евразийский экономический союз
еврокомиссия
евросоюз
константин косачев
венесуэла
вашингтон (штат)
сша
доллар
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Страны, против которых США ввели санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это может повлиять на роль доллара в мировой экономике, сообщает RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы конгресса США.Так, иностранные правительства, которые стали объектом ограничительных мер Соединенных Штатов, а также их партнеры активно изучают и создают условия для снижения зависимости от доллара. Если страны перейдут на другие валюты, это может обернуться для США рядом экономических последствий, в том числе ростом расходов по займам.Доллар, как говорится в документе, стал чаще использоваться Вашингтоном для достижения внешнеполитических целей, в том числе для ограничения доступа к этой валюте и американским финансовым рынкам для Ирана, Венесуэлы и России.Также аналитики предупредили, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ответными мерами.Так, в документе говорится, что запрет России на импорт сельхозпродукции негативно повлиял на добычу морепродуктов на Аляске, а также на производителей груш и яблок в штате Вашингтон.Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что странам ЕАЭС нужно переходить на взаиморасчеты в нацвалюте, так как операции в долларах наносят ущерб их экономике. В январе газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕК сообщала, что Евросоюз намерен бороться с "господством доллара" на мировых рынках. В одном из документов, как пишет издание, указывается, что мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара. Также в статье отмечается, что нужно найти способ повысить роль евро на мировой арене.
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евразийский экономический союз, еврокомиссия, евросоюз, константин косачев, венесуэла, вашингтон (штат), сша, доллар, экономика

В США рассказали, как американские санкции могут ударить по доллару

09:22 01.02.2021 (обновлено: 11:55 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Страны, против которых США ввели санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это может повлиять на роль доллара в мировой экономике, сообщает RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы конгресса США.
Так, иностранные правительства, которые стали объектом ограничительных мер Соединенных Штатов, а также их партнеры активно изучают и создают условия для снижения зависимости от доллара. Если страны перейдут на другие валюты, это может обернуться для США рядом экономических последствий, в том числе ростом расходов по займам.
Доллар, как говорится в документе, стал чаще использоваться Вашингтоном для достижения внешнеполитических целей, в том числе для ограничения доступа к этой валюте и американским финансовым рынкам для Ирана, Венесуэлы и России.
Также аналитики предупредили, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ответными мерами.
Так, в документе говорится, что запрет России на импорт сельхозпродукции негативно повлиял на добычу морепродуктов на Аляске, а также на производителей груш и яблок в штате Вашингтон.
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что странам ЕАЭС нужно переходить на взаиморасчеты в нацвалюте, так как операции в долларах наносят ущерб их экономике. В январе газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕК сообщала, что Евросоюз намерен бороться с "господством доллара" на мировых рынках. В одном из документов, как пишет издание, указывается, что мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара. Также в статье отмечается, что нужно найти способ повысить роль евро на мировой арене.
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Евразийский экономический союзЕврокомиссияЕвросоюзКонстантин КосачевВенесуэлаВашингтон (штат)СШАдолларЭкономика
 
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