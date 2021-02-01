https://ria.ru/20210201/dollar-1595439136.html

В США рассказали, как американские санкции могут ударить по доллару

В США рассказали, как американские санкции могут ударить по доллару

Страны, против которых США ввели санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:22

2021-02-01T09:22

2021-02-01T11:55

евразийский экономический союз

еврокомиссия

евросоюз

константин косачев

венесуэла

вашингтон (штат)

сша

доллар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Страны, против которых США ввели санкции, стремятся снизить свою зависимость от доллара и переходят на другие валюты, чтобы рассчитываться с партнерами. Это может повлиять на роль доллара в мировой экономике, сообщает RT со ссылкой на обзор Исследовательской службы конгресса США.Так, иностранные правительства, которые стали объектом ограничительных мер Соединенных Штатов, а также их партнеры активно изучают и создают условия для снижения зависимости от доллара. Если страны перейдут на другие валюты, это может обернуться для США рядом экономических последствий, в том числе ростом расходов по займам.Доллар, как говорится в документе, стал чаще использоваться Вашингтоном для достижения внешнеполитических целей, в том числе для ограничения доступа к этой валюте и американским финансовым рынкам для Ирана, Венесуэлы и России.Также аналитики предупредили, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ответными мерами.Так, в документе говорится, что запрет России на импорт сельхозпродукции негативно повлиял на добычу морепродуктов на Аляске, а также на производителей груш и яблок в штате Вашингтон.Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что странам ЕАЭС нужно переходить на взаиморасчеты в нацвалюте, так как операции в долларах наносят ущерб их экономике. В январе газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕК сообщала, что Евросоюз намерен бороться с "господством доллара" на мировых рынках. В одном из документов, как пишет издание, указывается, что мировые финансовые рынки слишком зависят от доллара. Также в статье отмечается, что нужно найти способ повысить роль евро на мировой арене.

https://ria.ru/20210201/evrosoyuz-1594954687.html

венесуэла

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, еврокомиссия, евросоюз, константин косачев, венесуэла, вашингтон (штат), сша, доллар, экономика