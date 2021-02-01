В Казахстане прокомментировали продление Россией и США договора СНВ-3
© РИА Новости / УПСИ МО РФЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что приветствует решение Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-III).
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует решение Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (СНВ-III), который остается последним международным документом между двумя странами в сфере ядерного разоружения", - отмечается в заявлении на сайте МИД.
По оценке казахстанского внешнеполитического ведомства, это стало возможным благодаря последовательным усилиям российской стороны по пролонгации договора и предоставит время сторонам провести комплексную работу по дальнейшему контролю над ракетно-ядерными вооружениями с учетом всех факторов, влияющих на международную безопасность.
"Принципиальное согласие новой администрации США о продлении СНВ-III на последующий пятилетний срок является позитивным сигналом, вселяющим надежду на нормализацию отношений и восстановление доверия", - отмечает МИД Казахстана.
Согласно заявлению ведомства, продление договора демонстрирует пример ответственного поведения государств, приверженности процессу ядерного разоружения и предотвращения опасной гонки вооружений.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет. Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.