Медведев прокомментировал продление договора СНВ-3
10:04 01.02.2021 (обновлено: 12:28 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от продления договора СНВ-3 (ДСНВ-3) в выигрыше все, но прежде всего выиграл диалог по стратегической стабильности.
Он отметил, что отсутствие договора не означало бы, "что завтра война начнётся", но в этом случае "очень важное звено, на котором держится фундамент обеспечения международной безопасности и так называемого стратегического паритета, стратегической стабильности, было бы изъято". "А когда изымается звено, всякое может быть", - добавил Медведев.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.
Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.