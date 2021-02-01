https://ria.ru/20210201/dogovor-1595445779.html

Медведев прокомментировал продление договора СНВ-3

Медведев прокомментировал продление договора СНВ-3

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от продления договора СНВ-3 (ДСНВ-3) в выигрыше все, но прежде всего выиграл диалог по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:04

2021-02-01T10:04

2021-02-01T12:28

большое интервью дмитрия медведева

россия

дональд трамп

дмитрий медведев

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что от продления договора СНВ-3 (ДСНВ-3) в выигрыше все, но прежде всего выиграл диалог по стратегической стабильности."Мне кажется, от этого выиграли все. Прежде всего выиграл диалог по стратегической стабильности и выиграли все страны, которые, затаив дыхание, смотрели на Россию и Америку, смогут ли они договориться по этому поводу", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.Он отметил, что отсутствие договора не означало бы, "что завтра война начнётся", но в этом случае "очень важное звено, на котором держится фундамент обеспечения международной безопасности и так называемого стратегического паритета, стратегической стабильности, было бы изъято". "А когда изымается звено, всякое может быть", - добавил Медведев.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление договора без дополнительных условий.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210127/snv-3-1594817033.html

https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, россия, дональд трамп, дмитрий медведев, китай, сша, в мире