https://ria.ru/20210201/dialog-1595529962.html

Володин назвал условие для диалога с США

Володин назвал условие для диалога с США

Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:49

2021-02-01T15:49

2021-02-01T15:49

россия

энтони блинкен

договор снв-3

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы обратил внимание на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир "нуждается в руководящей роли США". Володин продолжил, что пока со стороны Штатов звучат такие высказывания, это перечеркивает взаимоуважение и многое другое, которое необходимо для развития отношений.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.

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россия, энтони блинкен, договор снв-3, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, в мире