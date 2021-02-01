Володин назвал условие для диалога с США
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. Но многое зависеть от того, готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США", - сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать активизации контактов РФ и США, в том числе по парламентской линии после продления ДСНВ.
Спикер Госдумы обратил внимание на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир "нуждается в руководящей роли США". Володин продолжил, что пока со стороны Штатов звучат такие высказывания, это перечеркивает взаимоуважение и многое другое, которое необходимо для развития отношений.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.