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Володин назвал условие для диалога с США
Володин назвал условие для диалога с США
Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:49
2021-02-01T15:49
россия
энтони блинкен
договор снв-3
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы обратил внимание на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир "нуждается в руководящей роли США". Володин продолжил, что пока со стороны Штатов звучат такие высказывания, это перечеркивает взаимоуважение и многое другое, которое необходимо для развития отношений.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
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россия, энтони блинкен, договор снв-3, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, сша, в мире

Володин назвал условие для диалога с США

15:49 01.02.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия и ее парламент открыты к диалогу с США и американскими коллегами-парламентариями, но при условии взаимного уважения и без политики двойных стандартов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. Но многое зависеть от того, готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США", - сказал Володин журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать активизации контактов РФ и США, в том числе по парламентской линии после продления ДСНВ.

Спикер Госдумы обратил внимание на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что мир "нуждается в руководящей роли США". Володин продолжил, что пока со стороны Штатов звучат такие высказывания, это перечеркивает взаимоуважение и многое другое, которое необходимо для развития отношений.
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 08:00
"Америка нужна всему миру": Блинкен поднимает факел
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ-3 на пять лет.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
РоссияЭнтони БлинкенДоговор СНВ-3Госдума РФВячеслав ВолодинДжо БайденСШАВ мире
 
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