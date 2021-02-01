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В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 10 февраля обсудит вовлечение детей в несогласованные акции в России и... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:57
2021-02-01T20:39
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 10 февраля обсудит вовлечение детей в несогласованные акции в России и враждебные действия зарубежных соцсетей по манипулированию детьми, сообщил глава комиссии Василий Пискарев."Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства констатирует факт участия и заинтересованности западных стран в их организации", - написал он в Instagram.В качестве примера парламентарий приводит поддержку протестующих в соцсетях и подробное описание мест проведения несогласованных акций на сайте посольства США как в этом, так и в прошлом году.Кроме того, подчеркивает глава комиссии ГД, уже более двух недель наблюдаются враждебные действия зарубежных социальных сетей TilTok, Facebook, Twitter, Instagram и сервиса YouTube "по манипулированию детьми"."Руками провокаторов в противоправные действия было втянуто немало детей. Только 23 января более 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях в России", - напомнил Пискарев.Он отметил, что так называемые "прогулки" сопровождались высокой степенью радикализации, вышедшие перекрывали улицы, в полицейских бросали бутылки и дымовые шашки. Кроме того, добавил Пискарев, расследуются факты хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, умышленное уничтожение или повреждение имущества, призывы к массовым беспорядкам."Все эти факты будут детально рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства 10 февраля", - констатировал парламентарий.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России

19:57 01.02.2021 (обновлено: 20:39 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне на заседании 10 февраля обсудит вовлечение детей в несогласованные акции в России и враждебные действия зарубежных соцсетей по манипулированию детьми, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства констатирует факт участия и заинтересованности западных стран в их организации", - написал он в Instagram.
В качестве примера парламентарий приводит поддержку протестующих в соцсетях и подробное описание мест проведения несогласованных акций на сайте посольства США как в этом, так и в прошлом году.

"Налицо двойные стандарты – ровно за такие же действия на территории самих США осуществляется блокировка в соцсетях и репрессии. Обнаружен и след украинских спецслужб в распространении призывов выйти на улицы российских городов", - добавил Пискарев.

Кроме того, подчеркивает глава комиссии ГД, уже более двух недель наблюдаются враждебные действия зарубежных социальных сетей TilTok, Facebook, Twitter, Instagram и сервиса YouTube "по манипулированию детьми".
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"Руками провокаторов в противоправные действия было втянуто немало детей. Только 23 января более 300 несовершеннолетних было задержано на несанкционированных акциях в России", - напомнил Пискарев.
Он отметил, что так называемые "прогулки" сопровождались высокой степенью радикализации, вышедшие перекрывали улицы, в полицейских бросали бутылки и дымовые шашки. Кроме того, добавил Пискарев, расследуются факты хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, умышленное уничтожение или повреждение имущества, призывы к массовым беспорядкам.
"Все эти факты будут детально рассмотрены на заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства 10 февраля", - констатировал парламентарий.
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В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Василий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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