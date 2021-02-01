https://ria.ru/20210201/derevya-1595665874.html

Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы

Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы

Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же,... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-01T19:51

2021-02-01T19:51

2021-02-02T13:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

антон кульбачевский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/96/1553059607_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3b98db53c1450eb9d8c978e8cb895333.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им 3-х летнего возраста выбрать породу, место и высадить дерево. В 2020 году в акции приняли участие чуть более 5 тысяч семей.

https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва