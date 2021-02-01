https://ria.ru/20210201/derevya-1595665874.html
Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы
Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы
Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T19:51
2021-02-01T19:51
2021-02-02T13:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/96/1553059607_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3b98db53c1450eb9d8c978e8cb895333.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им 3-х летнего возраста выбрать породу, место и высадить дерево. В 2020 году в акции приняли участие чуть более 5 тысяч семей.
https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155305/96/1553059607_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8ddc3c7abc5e6dc38db1e8f1b49c4778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва