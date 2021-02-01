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Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы
Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы
Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же,... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T19:51
2021-02-02T13:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им 3-х летнего возраста выбрать породу, место и высадить дерево. В 2020 году в акции приняли участие чуть более 5 тысяч семей.
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городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва

Около шести тысяч семей хотят высадить именные деревья в парках Москвы

19:51 01.02.2021 (обновлено: 13:54 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаВысадка деревьев
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Около 6 тысяч семей подали заявки на высадку именных деревьев в парках Москвы в 2021 году, ожидается, что до окончания сбора заявок прибавится еще столько же, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сейчас мы уже набрали около 6 тысяч заявок. Заявки будем принимать еще до 30 июля этого года, поэтому, я думаю, тысяч 12 семей должно принять участие в этом году", - сказал Кульбачевский в интервью телеканалу "Москва 24", рассказывая об акции "Наше дерево".
Петровский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 09:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
Программа "Наше дерево" предоставляет возможность родителям, имеющим место жительства (регистрацию) в Москве, при рождении ребенка с 1 января 2019 года и до достижения им 3-х летнего возраста выбрать породу, место и высадить дерево. В 2020 году в акции приняли участие чуть более 5 тысяч семей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыАнтон КульбачевскийМосква
 
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