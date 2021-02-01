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В Красноярске возбудили три уголовных дела после незаконных акций
В Красноярске возбудили три уголовных дела после незаконных акций
Три уголовных дела возбуждены в отношении трех жителей Красноярского края за противоправные действия во время несогласованных акций 23 января, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:24
2021-02-01T21:24
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в отношении трех жителей Красноярского края за противоправные действия во время несогласованных акций 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В ведомстве пояснили, что в понедельник прокуратура поддержала ходатайства региональных главков МВД и СК об избрании двум местным жителям меры пресечения в виде ареста. В отношении одного возбуждено дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенного неоднократно. Следователи установили, что 23 января днем он нарушил порядок проведения митинга. При этом ранее он уже не раз привлекался за подобное нарушение.В отношении второго мужчины возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он бросил бутылку с замороженной жидкостью в полицейского на несогласованной акции 23 января.Кроме того, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю поселка Емельяново. Он задержан за то, что распылил в лицо полицейского перцовый баллончик.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярский край, происшествия

В Красноярске возбудили три уголовных дела после незаконных акций

21:24 01.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в отношении трех жителей Красноярского края за противоправные действия во время несогласованных акций 23 января, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой края взяты на контроль уголовные дела, возбужденные в отношении трех местных жителей за противоправные действия во время несанкционированного массового мероприятия 23 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в понедельник прокуратура поддержала ходатайства региональных главков МВД и СК об избрании двум местным жителям меры пресечения в виде ареста. В отношении одного возбуждено дело о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенного неоднократно. Следователи установили, что 23 января днем он нарушил порядок проведения митинга. При этом ранее он уже не раз привлекался за подобное нарушение.
В отношении второго мужчины возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он бросил бутылку с замороженной жидкостью в полицейского на несогласованной акции 23 января.
Кроме того, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю поселка Емельяново. Он задержан за то, что распылил в лицо полицейского перцовый баллончик.
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В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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